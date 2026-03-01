“Μας κοροϊδεύουν, μας έχουν αφήσει να πεθάνουμε”: Καταγγελία εγκλωβισμένου Έλληνα στο Ντουμπάι

«Μας κοροϊδεύουν, μας έχουν αφήσει να πεθανουμε» καταγγέλλει ο Γιάννης Σταθουράκης, Έλληνας που βρίσκεται εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις από ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν που σημειώνονται από χθες 28/02.

O κ Σταθουράκης αναφέρει στο zarpanews.gr τα όσα είδε στο Ντουμπάι κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ αναφέρει πως οι Έλληνες πολίτες δυσκολεύτηκαν να επικοινωνήσουν με την Ελληνική Πρεσβεία στα ΗΑΕ.

«Βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς ο εναέριος χώρος έχει κλείσει και όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Σε μια βόλτα μας χθες το βράδυ στο ΒlueWaters Island, παρατηρήσαμε καπνό από απέναντι και μετά ενημερωθήκαμε ότι πρόκειται για θραύσματα μετά από αναχαιτίσεις βαλλιστικών πυραύλων, μετακινηθήκαμε στο ξενοδοχείο και επικοινωνήσαμε με την πρεσβεία. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε την ελληνική πρεσβεία στα τηλέφωνα και απάντησε μετά από επίμονες κλήσεις ενημερώνοντάς μας ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μείνουμε στα δωμάτια μέχρι νεότερη ενημέρωση. Μας ζήτησαν επίσης να συμπληρώσουμε μια φόρμα επαναπατρισμού».

Καταγγέλλει επίσης και ελλιπή ενημέρωση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, σχετικά με τους πολίτες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν τι πρέπει να πράξουν.

«Έχουμε ελλιπή ενημέρωση από την ελληνική πολιτεία, καθώς δεν μας έχουν ενημερώσει για καταφύγια ή για ασφαλείς χώρους που μπορούμε να ανατρέξουμε».

«Χθες το βράδυ γύρω στις 12 και μισή μας ήρθε μήνυμα στο κινητό το οποίο μας ενημέρωνε να προφυλαχτούμε, γιατί μπορεί να είμαστε θύματα θραυσμάτων από αναχαιτίσεις πυραύλων και να είμαστε σε ασφαλές χώρο, να μη μετακινούμαστε και να προσέχουμε αναμένοντας περεταίρω ενημέρωση. Το τηλέφωνο χτυπάει συνεχόμενα».

«Μας κοροϊδεύουν, μας έχουν αφήσει να πεθανουμε», επισημαίνει o κ. Σταθουρακης.