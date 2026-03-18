Μαρκ Ρούτε: Οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ συζητούν συλλογικά τρόπους για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ συζητούν συλλογικά τον «καλύτερο τρόπο» για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

«Όλοι συμφωνούμε, ασφαλώς, ότι το εμπόριο θα πρέπει να ξαναρχίσει. Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι σύμμαχοι συνεργάζονται, συζητούν το πώς θα το κάνουν αυτό. Εργάζονται πάνω σε αυτό συλλογικά, για να βρουν έναν τρόπο για να προχωρήσουν προς τα εμπρός», είπε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους, κατά την επίσκεψη που πραγματοποιεί στη Νορβηγία.

Μαρκ Ρούτε Στενά Ορμούζ

