Μαλδίβες: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Οι Μαλδίβες ξεκίνησαν την εφαρμογή απαγόρευσης του καπνίσματος σε όσους γεννήθηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2007 κι έγιναν η μόνη χώρα στον κόσμο με διαγενεακή απαγόρευση καπνού.

Πρόκειται για μια κίνηση που ξεκίνησε νωρίτερα φέτος ο πρόεδρος των Μαλδιβών Μοχάμεντ Μουίζου. Η απαγόρευση του καπνίσματος στους γεννηθέντες μετά την 1η Ιανουαρίου του 2007 και «θα προστατεύσει τη δημόσια υγεία και θα προωθήσει μια γενιά ελεύθερη από τα δεσμά του καπνού», σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του νησιωτικού κράτους στον Ινδικό Ωκεανό.

«Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, απαγορεύεται στα άτομα που γεννήθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή μετά από αυτή την ημερομηνία να αγοράζουν, να χρησιμοποιούν ή να τους πωλούνται προϊόντα καπνού στις Μαλδίβες», προσθέτει το υπουργείο.

Η απαγόρευση ισχύει για όλες τις μορφές καπνού, και οι πωλητές υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία πριν από την πώληση. Μάλιστα, το μέτρο ισχύει και για τους επισκέπτες της νησιωτικής χώρας, που αποτελείται από 1.191 μικρά κοραλλιογενή νησιά διάσπαρτα σε περίπου 800 χιλιόμετρα κατά μήκος του Ισημερινού, και είναι γνωστή για τον πολυτελή τουρισμό της.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας των Μαλδιβών παραμένει σε ισχύ η πλήρης απαγόρευση εισαγωγής, πώλησης, διανομής, κατοχής και χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων ατμισμού, η οποία εφαρμόζεται σε όλους ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.

Η πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικο τιμωρείται με πρόστιμο 50.000 ρουφίγια ($3.200), ενώ η χρήση συσκευών ατμισμού επισύρει πρόστιμο 5.000 ρουφίγια ($320).

Μια παρόμοια διαγενεακή απαγόρευση που προτάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία νομοθέτησης, ενώ η Νέα Ζηλανδία, η πρώτη χώρα που εισήγαγε τέτοιο νόμο κατά του καπνίσματος, τον κατήργησε τον Νοέμβριο του 2023, λιγότερο από ένα χρόνο αφότου ψηφίστηκε.