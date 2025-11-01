MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μαλδίβες: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

|
THESTIVAL TEAM

Οι Μαλδίβες ξεκίνησαν την εφαρμογή απαγόρευσης του καπνίσματος σε όσους γεννήθηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2007 κι έγιναν η μόνη χώρα στον κόσμο με διαγενεακή απαγόρευση καπνού.

Πρόκειται για μια κίνηση που ξεκίνησε νωρίτερα φέτος ο πρόεδρος των Μαλδιβών Μοχάμεντ Μουίζου. Η απαγόρευση του καπνίσματος στους γεννηθέντες μετά την 1η Ιανουαρίου του 2007 και «θα προστατεύσει τη δημόσια υγεία και θα προωθήσει μια γενιά ελεύθερη από τα δεσμά του καπνού», σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του νησιωτικού κράτους στον Ινδικό Ωκεανό.

«Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, απαγορεύεται στα άτομα που γεννήθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή μετά από αυτή την ημερομηνία να αγοράζουν, να χρησιμοποιούν ή να τους πωλούνται προϊόντα καπνού στις Μαλδίβες», προσθέτει το υπουργείο.

Η απαγόρευση ισχύει για όλες τις μορφές καπνού, και οι πωλητές υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία πριν από την πώληση. Μάλιστα, το μέτρο ισχύει και για τους επισκέπτες της νησιωτικής χώρας, που αποτελείται από 1.191 μικρά κοραλλιογενή νησιά διάσπαρτα σε περίπου 800 χιλιόμετρα κατά μήκος του Ισημερινού, και είναι γνωστή για τον πολυτελή τουρισμό της.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας των Μαλδιβών παραμένει σε ισχύ η πλήρης απαγόρευση εισαγωγής, πώλησης, διανομής, κατοχής και χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων ατμισμού, η οποία εφαρμόζεται σε όλους ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.

Η πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικο τιμωρείται με πρόστιμο 50.000 ρουφίγια ($3.200), ενώ η χρήση συσκευών ατμισμού επισύρει πρόστιμο 5.000 ρουφίγια ($320).

Μια παρόμοια διαγενεακή απαγόρευση που προτάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία νομοθέτησης, ενώ η Νέα Ζηλανδία, η πρώτη χώρα που εισήγαγε τέτοιο νόμο κατά του καπνίσματος, τον κατήργησε τον Νοέμβριο του 2023, λιγότερο από ένα χρόνο αφότου ψηφίστηκε.

Μαλδίβες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Χαμός σε αγώνα μπάσκετ στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ μπήκαν στο παρκέ για να κυνηγήσουν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ – Βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Επίθεση με μολότοφ σε ΜΑΤ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Επίσκεψη του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα στη Λέσβο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκαν έξι υποθέσεις κλοπών στη Θεσσαλονίκη – Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

ΕΛΤΑ: Η επόμενη ημέρα μετά το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Τι θα ισχύει για εργαζόμενους και εξυπηρέτηση σε νησιά και επαρχία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πιερία: Συνελήφθη άνδρας που καλλιεργούσε δενδρύλλιο κάνναβης σε αυλή σπιτιού – Δείτε τη φωτογραφία