ΔΙΕΘΝΗ

Μακρόν: Όταν κάποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη

«Το ότι στεκόμαστε εδώ δείχνει τη σημασία και τη δυναμική αυτής της συμμαχίας» δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Σήμερα το ότι βρισκόμαστε δείχνει την σημασία αυτής της εταιρικής σχέσης. Θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στην Κύπρο. Η Ευρώπη στέκεται ενωμένη. Όταν κάποιος επιτίθεται στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη» υπογράμμισε.

«Το Charles de Gaulle βρίσκεται κοντά στην Κύπρο. Θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε στο πλευρό σας, για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και τον επαναπατρισμό τους» πρόσθεσε, κάνοντας αναφορά και στην ελληνική φρεγάτα που βρίσκεται στο νησί.

«Η στάση μας πρέπει να παραμείνει αμυντική» επεσήμανε, σημειώνοντας πως πρέπει να βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση.

«Η επιχείρηση “Ασπίδα”, που ανέλαβε τον συντονισμό και της οποίας ηγείται η Ελλάδα είναι η απόδειξη αυτής της συνεργασίας» πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

