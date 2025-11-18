Μακρόν και Μερτς συμφωνούν στην ανάγκη η Ευρώπη να απεξαρτηθεί ψηφιακά από τις ΗΠΑ και την Κίνα

Άμεση δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ψηφιακή σφαίρα, ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας την ανάγκη η Ευρώπη να μην παραχωρήσει αυτό το πεδίο στις ΗΠΑ και στην Κίνα, αλλά και να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της, με ενιαία φωνή και στενή συνεργασία. Στο ίδιο πνεύμα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρώπη «αρνείται να καταστεί υποτελής» των ΗΠΑ και της Κίνας στον ψηφιακό τομέα.

Μιλώντας σε σύνοδο που πραγματοποιείται στο Βερολίνο με θέμα την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν κατ΄επανάληψη ότι η ψηφιακή αυτονομία είναι στενά συνδεδεμένη με την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης. «Οι τεκτονικές μετατοπίσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο, στα πολιτικά και οικονομικά κέντρα εξουσίας, απαιτούν άμεση δράση στην ψηφιακή σφαίρα», δήλωσε ο κ. Μερτς και κάλεσε την Ευρώπη να δράσει ώστε να αποφύγει την μελλοντική παραχώρηση της όλο και πιο σημαντικής ψηφιακής σφαίρας στις ΗΠΑ και στην Κίνα. «Τα ερωτήματα του μέλλοντος», είπε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος, «θα κριθούν κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα και οι ΗΠΑ και η Κίνα, δύο ψηφιακές υπερδυνάμεις, ανταγωνίζονται για την ηγετική θέση στον τομέα της τεχνολογίας. «Η Ευρώπη δεν πρέπει να τους παραχωρήσει αυτό το πεδίο (…)

Αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε τον απομονωτισμό και τον προστατευτισμό. Βιώνουμε μια εξάρτηση από τις δύο χώρες και αυτού του είδους οι εξαρτήσεις χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης στην πολιτική ισχύος», ανέφερε και ανέδειξε επίσης την ανάγκη η Ευρώπη να είναι σε θέση να αμυνθεί μόνη της απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν από την πλευρά του ανέφερε ως κορυφαία προτεραιότητα την «προτίμηση στα ευρωπαϊκά», ιδίως στις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι Ευρωπαίοι «πρωταθλητές» της τεχνολογίας. «Οι Κινέζοι έχουν αποκλειστικά συμβόλαια όσο το δυνατόν συχνότερα και οι Αμερικανοί έχουν μια πολύ ισχυρή προτίμηση στα αμερικανικά προϊόντα», δήλωσε ο κ. Μακρόν και εξέφρασε την απογοήτευσή του κάνοντας λόγο για «γοητεία των μη ευρωπαϊκών λύσεων» που δείχνουν πολλές φορές οι Ευρωπαίοι.

Παρόλα αυτά, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η Ευρώπη αρνείται να καταστεί υποτελής των ΗΠΑ και της Κίνας στο θέμα της ψηφιακής κυριαρχίας. «Ας είμαστε ξεκάθαροι, η Ευρώπη δεν θέλει να είναι πελάτης μεγάλων εταιρειών ή των λύσεων μεγάλης κλίμακας που προτείνονται, είτε από τις ΗΠΑ είτε από την Κίνα και αυτή η θέση είναι απλώς μια άρνηση να είμαστε υποτελείς», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα πάντως με ρεπορτάζ της Handelsblatt και του περιοδικού WirtschaftsWoche, στη σημερινή σύνοδο για την ψηφιακή κυριαρχία χρησιμοποιούνται δίκτυα κινητής τηλεφωνίας με τεχνολογία της κινεζικής Huawei. Όπως επισημαίνουν οι δύο εκδόσεις, στην περιοχή η Deutsche Telekom διαθέτει πύργο κινητής τηλεφωνίας με εξοπλισμό από την κινεζική εταιρία τεχνολογίας. «Οι ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν εδώ και χρόνια για τον κινεζικό εξοπλισμό στα γερμανικά και ευρωπαϊκά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, καθώς φοβούνται ότι η Κίνα θα μπορούσε τελικά να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα μέσω αυτής της τεχνολογίας», αναφέρει η Handelsblatt. Για «πικρή πραγματικότητα» στον κλάδο των επικοινωνιών κάνει λόγο η WirtschaftsWoche.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ