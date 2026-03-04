Μακρόν: Η Χεζμπολάχ να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ και πέραν αυτού

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, συνομίλησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με στόχο την αποκλιμάκωση.

Στη συνομιλία που έγινε το βράδυ της Τετάρτης (04/03), ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τη Χεζμπολάχ να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις προς το Ισραήλ και όποια άλλη περιοχή, ενώ από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να αποφύγει την χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν

«Σήμερα συναντήθηκα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς και με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ, για να συζητήσουμε την κατάσταση στον Λίβανο, η οποία προκαλεί έντονη ανησυχία.

Επανέλαβα την ανάγκη η Χεζμπολάχ να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ και πέραν αυτού. Αυτή η στρατηγική κλιμάκωσης αποτελεί σοβαρό λάθος που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή.

Παράλληλα, κάλεσα τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να διαφυλάξει την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και να αποφύγει μια χερσαία στρατιωτική επιχείρηση. Είναι σημαντικό τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η Γαλλία θα συνεχίσει, μαζί με τους εταίρους της, να στηρίζει τις προσπάθειες των Λιβανέζικων Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν πλήρως τις κυριαρχικές τους αρμοδιότητες και να θέσουν τέλος στην απειλή που συνιστά η Χεζμπολάχ.

Μπροστά στην ανθρωπιστική κρίση που εξελίσσεται στον νότιο Λίβανο, η Γαλλία θα αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των εκτοπισμένων Λιβανέζων.

Η αλληλεγγύη μας προς τον λαό του Λιβάνου και η δέσμευσή μας για τη σταθερότητα στην περιοχή παραμένουν στο επίκεντρο της δράσης μας».