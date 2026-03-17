Μακρόν: Δεν συμμετέχουμε στην απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ – Η Γαλλία δεν επέλεξε τον πόλεμο

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε ότι οποιαδήποτε γαλλική εμπλοκή στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο εφόσον υπάρξει πλήρης τερματισμός των εχθροπραξιών στην περιοχή, σύμφωνα με επείγον τηλεγράφημα του Reuters. Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η Γαλλία δεν προτίθεται να αναλάβει ρόλο σε μια αποστολή υπό συνθήκες ενεργής σύγκρουσης.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η ναυτική αποστολή Aspides της ΕΕ, η οποία επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα, «δεν θα πρέπει να επεκταθεί σε άλλες περιοχές», απορρίπτοντας σενάρια διεύρυνσης του επιχειρησιακού της πεδίου.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε πως όταν η κατάσταση ηρεμήσει «σε συννενόηση με τους Ιρανούς ωστε να βοηθήσουμε τα τάνκερ σε συνεργασια με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις εταιρείες μεταφορών».

