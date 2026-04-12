Μαϊάμι: Η στιγμή που διάσημο ξενοδοχείο 23 ορόφων κατεδαφίζεται και γίνεται σκόνη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Μία καινούρια σελίδα γύρισε σήμερα στο Μαϊάμι αφού ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία κατεδαφίστηκε θεαματικά σήμερα (12/4), ανοίγοντας τον δρόμο για ένα φιλόδοξο έργο στην περιοχή.

Το 23 ορόφων ξενοδοχείο Mandarin Oriental, που λειτουργούσε για περίπου 25 χρόνια στο νησί Brickell Key στο Μαϊάμι, κατέρρευσε σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα, μετά από ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί. Αυτή μάλιστα ήταν η μεγαλύτερη κατεδάφιση με τη μέθοδο της τοποθέτησης εκρηκτικών που έχει γίνει στην πόλη για περισσότερο από 10 χρόνια.

Κόσμος που είχε συγκεντρωθεί σε ασφαλή απόσταση παρακολούθησε το εντυπωσιακό θέαμα, και πήρε βίντεο από τη στιγμή που το κτίριο έγινε σκόνη. Σύννεφα σκόνης κάλυψαν την περιοχή, ενώ αρκετοί φορούσαν μάσκες.

Για λόγους ασφαλείας, οι κάτοικοι σε ακτίνα περίπου 250 μέτρων είχαν κληθεί να παραμείνουν στα σπίτια τους, με κλειστά παράθυρα και πόρτες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Στη θέση του παλιού ξενοδοχείου θα κατασκευαστεί ένα νέο, υπερπολυτελές συγκρότημα με δύο πύργους, που θα περιλαμβάνει κατοικίες και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.

Η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα ενός πολυετούς σχεδιασμού και συντονισμού μεταξύ ειδικών συνεργείων και των τοπικών αρχών, με τη μέθοδο της ελεγχόμενης έκρηξης να επιλέγεται ως η πιο ασφαλής και αποτελεσματική λύση.

