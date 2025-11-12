Μαχμούντ Αμπάς: Θέλω το Ισραήλ και το κράτος της Παλαιστίνης να ζήσουν πλάι πλάι ειρηνικά – Η Χαμάς οφείλει να αφοπλιστεί

Αποκαλυπτικός ήταν ο Μαχμούντ Αμπάς, επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, το ενδεχόμενο ειρηνικής συνύπαρξης με το Ισραήλ αλλά και για το μέλλον της Χαμάς, στην οποία μάλιστα πρότεινε να παραδώσει τα όπλα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ο Μαχμούντ Αμπάς επανέλαβε για ακόμα μια φορά την λύση δύο κρατών στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι μπορούν να ζήσουν ειρηνικά ως γείτονες.

Ειδικότερα, εξέφρασε την επιθυμία «το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι, με όρους ειρήνης, ασφάλειας και καλής γειτονίας», επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «αυτό προϋποθέτει θαρραλέα ηγεσία στο Ισραήλ, πρόθυμη να επιδιώξει την ειρήνη μέσω του διαλόγου».

Επισκεπτόμενος το Παρίσι για πρώτη φορά, μετά την επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από την Γαλλία, ο Μαχμούντ Αμπάς, δηλώνοντας ευγνώμων προς την γαλλική πλευρά για την «γενναία», όπως την χαρακτήρισε, πράξη της.

Στην συνέχεια τόνισε ότι στόχος της επίσκεψής του είναι «ο συντονισμός με τη Γαλλία για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, βάσει της διεθνούς νομιμότητας, μέσω της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης και των διεθνών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την αποτροπή εκτοπισμών και προσαρτήσεων και την προώθηση μιας βιώσιμης ειρήνης που θα οδηγήσει στην ανεξαρτησία του Παλαιστινιακού Κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Αναφερόμενος στην εκεχειρία στη Γάζα, ο Μαχμούντ Αμπάς σημείωσε ότι «τηρείται μέχρι στιγμής, αλλά η βιωσιμότητά της απαιτεί την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης, δηλαδή τον τερματισμό της κατοχής και την πλήρη άσκηση της εξουσίας από τη νόμιμη παλαιστινιακή κυβέρνηση».

Έπειτα, πρόσθεσε: «Εργαζόμαστε με όλους τους εταίρους για να διασφαλισθεί η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, που θα στηρίξει την ανάπτυξη των νόμιμων παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας».

Ακόμα, υπογράμμισε πως «ο ρόλος της Γαλλίας είναι καθοριστικός για την εδραίωση αυτής της εκεχειρίας, τη συμμετοχή στη διεθνή δύναμη, τη στήριξη της ανοικοδόμησης και την ενίσχυση των αποστολών της ΕΕ στη Γάζα».

Απαντώντας στη συνέχεια στο ερώτημα «ποιος θα αφοπλίσει τη Χαμάς, η διεθνής δύναμη ή η Παλαιστινιακή Αρχή;» ο Μαχμούτ Αμπάς σημειώνει:

«Ο αφοπλισμός είναι μια πολύπλοκη πολιτική και ασφαλιστική διαδικασία, που δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βία. Απαιτείται ενδοπαλαιστινιακή συμφωνία με τη στήριξη μεσολαβητών και διεθνών εταίρων.

Η διεθνής δύναμη θα υποστηρίξει την παλαιστινιακή αστυνομία και τις νόμιμες δυνάμεις ασφαλείας, χωρίς όμως να τις υποκαταστήσει. Η αποστολή της θα είναι η διασφάλιση της τάξης και η προστασία των αμάχων κατά τη μεταβατική περίοδο.

Επαναλαμβάνω ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Γάζα. Οφείλει να παραδώσει όλα τα όπλα της. Θεμελιώδης αρχή είναι ότι θα υπάρχει ένα μόνο όπλο – το όπλο του παλαιστινιακού κράτους».

Ως προς το αν μπορεί η Χαμάς να συνεχίσει να υπάρχει ως πολιτική οντότητα, ο Μαχμούντ Αμπάς διευκρινίζει ότι «δεν αποκλείουμε κανέναν από την πολιτική ζωή, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι πλευρές αποδέχονται τη νομιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής, τον δημοκρατικό και μη στρατιωτικό χαρακτήρα του κράτους μας, καθώς και τις αρχές της ειρηνικής μεταβίβασης εξουσίας και της απόρριψης της βίας».