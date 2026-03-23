Λονδίνο: Φωτιά σε ασθενοφόρα και εκρήξεις μετά από εμπρηστική επίθεση σε κτίριο εβραϊκής οργάνωσης

Έρευνα για εμπρηστική επίθεση έχει ξεκινήσει στο Λονδίνο, μετά από φωτιά τα ξημερώματα σε κτίριο, καταστρέφοντας τέσσερα ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν εξετάζεται ως πιθανό αντισημιτικό έγκλημα μίσους, καθώς τα οχήματα ανήκαν στην εθελοντική εβραϊκή οργάνωση Hatzolah Northwest, η οποία προσφέρει επείγουσα ιατρική βοήθεια στην τοπική κοινότητα.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας έξι οχήματα και 40 πυροσβέστες στο σημείο, ενώ δέχθηκε 56 κλήσεις για το περιστατικό.

Arson attack targets emergency vehicles in London.



Surveillance shows suspects setting ambulances on fire, disrupting critical services. pic.twitter.com/nsf0bRJSQ9 — Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) March 23, 2026

Η πρώτη ειδοποίηση καταγράφηκε στις 1:40 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 3:00 π.μ.

Κατά τη διάρκεια της φωτιάς σημειώθηκαν εκρήξεις από φιάλες οξυγόνου που βρίσκονταν στα ασθενοφόρα, προκαλώντας ζημιές και σε γειτονικά κτίρια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο για τον εντοπισμό των δραστών.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα, ακόμη και ανώνυμα.