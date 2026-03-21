Λονδίνο: Απερίσκεπτες οι ιρανικές επιθέσεις στην αμερικανοβρετανική βάση στον Ινδικό

Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδίκασε το Σάββατο τις «απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν», μετά την εκτόξευση δυο βαλλιστικών πυραύλων προς μια αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση στον Ινδικό Ωκεανό.

Το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους στη βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία το πρωί της Παρασκευής, τοπική ώρα, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN. Κανένας από αυτούς δεν έπληξε τη βάση, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr στο Ιράν, επιβεβαίωσε ότι οι πύραυλοι στόχευσαν «τη στρατιωτική βάση των καταπιεστών στο Ντιέγκο Γκαρσία».

Το Ντιέγκο Γκαρσία απέχει περίπου 3.800 χιλιόμετρα από το Ιράν και διαθέτει αεροπορική βάση που μπορεί να φιλοξενήσει αμερικανικά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς.

Η στοχοποίηση της βάσης «είναι ένα σημαντικό βήμα από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στην απειλή των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους πέρα από τα σύνορα της Δυτικής Ασίας», ισχυρίστηκε το Mehr.

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε το Σάββατο ότι «οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν, που εξαπολύουν πλήγματα σε όλη την περιοχή και κρατούν ομήρους το Στενό του Ορμούζ, αποτελούν απειλή για τα βρετανικά συμφέροντα και τους Βρετανούς συμμάχους».

Την Παρασκευή, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έδωσε στις ΗΠΑ την άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις «για την υποβάθμιση των πυραυλικών βάσεων και των δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται για την επίθεση σε πλοία».

Βρετανία Ιράν

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

