Λίβανος: Βομβαρδισμός κτιρίου στη Βηρυτό, η Χεζμπολάχ υπόσχεται πως θα ανταποδώσει το μπαράζ επιθέσεων που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός

Πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Τάλετ ελ Χαγιάτ της Βηρυτού κατέρρευσε σήμερα εξαιτίας βομβαρδισμού, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) να ανακοινώνουν πως εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο «διοικητή της Χεζμπολάχ».

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο από την πληγείσα τοποθεσία, όπου διακρίνονται ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων.

Η Χεζμπολάχ τόνισε πως διατηρεί το δικαίωμα να ανταποδώσει το μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Λιβάνου – το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 1.165 άλλων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου.

«Οι σημερινές σφαγές (…) επιβεβαιώνουν το φυσικό και νόμιμο δικαίωμά μας να αντισταθούμε στον κατακτητή και να ανταποδώσουμε τις επιθέσεις του», ανέφερε η ανακοίνωση του σιιτικού κινήματος.

Λίβανος

