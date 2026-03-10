Λίβανος: Πλήγμα του Ισραήλ στην Τύρο μετά την προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα πλήγμα κοντά στην παράκτια πόλη Τύρο στον νότιο Λίβανο, αφού είχε προειδοποιήσει ότι θα στοχοθετήσει υποδομές της Χεζμπολάχ και είχε καλέσει τους κάτοικους να απομακρυνθούν.

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε πλήγμα στην περιοχή που είχε απειληθεί», την Αμπασιγέ, κοντά στην Τύρο, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ANI.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει ότι θα εξαπολύσει πλήγμα εναντίον πολυκατοικίας στην Τύρο, καθώς και εναντίον μιας άλλης στη Σιδώνα.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής την περασμένη εβδομάδα, όταν η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ έπληξε το Ισραήλ σε απάντηση στη δολοφονία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Από την 1η Μαρτίου σχεδόν 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τις αρχές. Περισσότεροι από 667.000 άλλοι έχουν εκτοπιστεί, εκ των οποίων οι 100.000 τις προηγούμενες 24 ώρες, όπως ανακοίνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Χθες Δευτέρα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν είχε κατηγορήσει τη Χεζμπολάχ ότι επιδιώκει «να προκαλέσει την κατάρρευση» της χώρας και πρότεινε «άμεσες διαπραγματεύσεις» με το Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χεζμπολάχ, ο Μοχάμεντ Ράαντ, ορκίστηκε τη συνέχιση της μάχης ενάντια στο Ισραήλ «ανεξαρτήτως κόστους». «Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή από την αντίσταση», τόνισε.

