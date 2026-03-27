Λίβανος: Περισσότεροι από 400 μαχητές της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με το Ισραήλ

Περισσότεροι από 400 μαχητές της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί από την ημέρα που η ένοπλη σιιτική οργάνωση εξαπέλυσε την πρώτη ομοβροντία, στον νέο πόλεμο με το Ισραήλ, στις 2 Μαρτίου, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές που έχουν γνώση του απολογισμού της.

Ο αριθμός αυτός είναι ο πρώτος συνολικός απολογισμός για τα θύματα μεταξύ των μαχητών της Χεζμπολάχ κατά την αεροπορική και χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο. Η οργάνωση έκανε μέχρι τώρα σποραδικές ανακοινώσεις για μεμονωμένα θύματα.

Κατά τον πόλεμο του 2023-24 η Χεζμπολάχ έκανε καθημερινά ανακοινώσεις για κάθε μαχητή της που σκοτωνόταν και, μετά την κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ότι συνολικά σκοτώθηκαν περίπου 5.000.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει βαρύτερο απολογισμό για τις απώλειες της Χεζμπολάχ. Αυτήν την εβδομάδα ανέφερε ότι σκότωσε τουλάχιστον 700 μαχητές της στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων και εκατοντάδων μελών της Δύναμης Ραντουάν, των ειδικών δυνάμεων της οργάνωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου από τα ισραηλινά πλήγματα και τις χερσαίες επιχειρήσεις έχουν σκοτωθεί 1.142 άνθρωποι. Μεταξύ αυτών είναι 122 παιδιά, 83 γυναίκες και 42 γιατροί, νοσηλευτές και τραυματιοφορείς. Το υπουργείο δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ πολιτών και μαχητών.

Νωρίτερα σήμερα ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ένας στρατιώτης και ένας αξιωματικός τραυματίστηκαν σοβαρά τη νύχτα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στον Λίβανο. Συνολικά, τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε μάχες στον νότιο Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ