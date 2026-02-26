MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Νεκρός 16χρονος από ισραηλινά πλήγματα σε οκτώ στρατιωτικές βάσεις της Χεζμπολάχ

|
THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε οκτώ στρατιωτικές βάσεις της Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο υποστηρίζοντας ότι πολλά όπλα, μεταξύ των οποίων «πυροβόλα και ρουκέτες» ήταν αποθηκευμένα εκεί.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για έναν νεκρό, έναν 16χρονο Σύρο, και έναν τραυματία από ισραηλινό πλήγμα.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι υποδομές που χτυπήθηκαν ανήκαν στη Δύναμη Αλ Ραντουάν, τη μονάδα των ειδικών δυνάμων της σιιτικής οργάνωσης που στηρίζεται από το Ιράν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε «οκτώ στρατιωτικά συγκροτήματα που ανήκαν στη Δύναμη Αλ Ραντουάν της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Μπααλμπέκ. Στα συγκροτήματα αυτά ήταν αποθηκευμένα πολλά όπλα, κυρίως πυροβόλα και ρουκέτες».

Οι βάσεις αυτές «χρησιμοποιούνταν από τη Δύναμη αλ Ραντουάν «για εκπαίδευση και προετοιμασία μιας σύγκρουσης (…) καθώς και για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον μονάδων του Τσαχάλ (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) και Ισραηλινών πολιτών», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίβανος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Οπαδός της Μπενφίκα επισκέφτηκε το μουσείο της Ρεάλ και έβαλε μπανάνες στην φωτογραφία του Βινίσιους

ΧΑΛΑΡΑ 3 ώρες πριν

Το φαινόμενο των “Χαμένων Δεμάτων” έρχεται στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Χάρης Δούκας: Θα μπορούσαμε να έχουμε κοινό πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Σε εκκρεμότητα δεκάδες δικογραφίες λόγω μη έκδοσης ιστολογικών εκθέσεων – Καταγγελίες συγγενών για συγκεκριμένο ιατροδικαστή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Αυγενάκης: Το τελικό πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξεδόθη, οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες δεν έχουν χώρο στη Δημοκρατία