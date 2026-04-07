MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Μικρή μουσουλμάνα χτυπά καμπάνα εκκλησίας και στέλνει μήνυμα συμπαράστασης – Δείτε το βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Συγκλονίζει ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, όπου δείχνει ένα μικρό παιδί στον Λίβανο, ντυμένο με μαντήλα να χτυπά την καμπάνα μιας χριστιανικής εκκλησίας.

Το βίντεο έρχεται μετά από πληροφορίες ότι το Ισραήλ φέρεται να συμβούλεψε τους Δρούζους και τους Χριστιανούς στον νότιο Λίβανο να μην προσφέρουν καταφύγιο στους Μουσουλμάνους γείτονές τους. Η μικρή μουσουλμάνα θέλησε με αυτή την κίνηση στην εκκλησία να δείξει ότι «είμαστε όλοι ένα».

«Χτύπησα την καμπάνα για να ξέρουν όλοι ότι το μέρος κατοικείται και ότι είμαστε ενωμένοι στον Λίβανο», δήλωσε η ίδια στο βίντεο.

Σημειώνεται πως οι ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο συνεχίζονται αδιάκοπα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ (UNHCR, UNICEF) και του Λιβανικού Υπουργείου Υγείας, πάνω από 1.200.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 22% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Μεταξύ τους, 390.000 παιδιά αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο υποσιτισμού και ψυχολογικού τραύματος.

Επιπλέον, 180.000 Σύροι πρόσφυγες που ζούσαν ήδη στον Λίβανο και 20.000 Λιβανέζοι έχουν αναγκαστεί να περάσουν τα σύνορα προς τη Συρία για να σωθούν.

Λίβανος

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

