ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ θα υπερασπιστεί την ύπαρξή της όποιο και αν είναι το τίμημα, δηλώνει υψηλόβαθμο στέλεχός της

Η εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ από τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου έγινε σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης σήμερα.

Ο Μοχάμεντ Ράαντ τόνισε σε μια ομιλία του ότι η οργάνωση θα υπερασπιστεί την ύπαρξή της, «όποιο και αν είναι το τίμημα».

Υπενθυμίζεται πως ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου. Μετά τα πλήγματα της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε προπύργια της οργάνωσης στη Βηρυτό και τον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να εκτοπιστούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

