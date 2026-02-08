MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Έξι νεκροί σε κατάρρευση κτιρίων

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίσθηκαν όταν δύο εφαπτόμενα κτίρια κατέρρευσαν σήμερα στην Τρίπολη του Λιβάνου, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, δήλωσε ο επικεφαλής του δημοτικού συβουλίου.

Ο Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη, δεν είπε πόσοι μπορεί να είναι οι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ της πόλης αυτής του βόρειου Λιβάνου.

Νωρίτερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας είχε δηλώσει πως τα κτίρια που κατέρρευσαν είχαν 22 ενοίκους.

Διασώστες και κάτοικοι έχουν μέχρι στιγμής βγάλει τρεις ανθρώπους ζωντανούς από τα ερείπια, μετέδωσε το λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Λίβανος

