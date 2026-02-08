Λίβανος: Έξι νεκροί σε κατάρρευση κτιρίων
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίσθηκαν όταν δύο εφαπτόμενα κτίρια κατέρρευσαν σήμερα στην Τρίπολη του Λιβάνου, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, δήλωσε ο επικεφαλής του δημοτικού συβουλίου.
Ο Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη, δεν είπε πόσοι μπορεί να είναι οι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ της πόλης αυτής του βόρειου Λιβάνου.
Νωρίτερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας είχε δηλώσει πως τα κτίρια που κατέρρευσαν είχαν 22 ενοίκους.
Διασώστες και κάτοικοι έχουν μέχρι στιγμής βγάλει τρεις ανθρώπους ζωντανούς από τα ερείπια, μετέδωσε το λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ιράν: Η νομπελίστρια της ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί καταδικάσθηκε σε κάθειρξη έξι ετών
- Νεφέλη Μεγκ κατά Δημήτρη Παπανώτα: Στο σύμπαν του είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι, ο άνδρας ζει και η γυναίκα μπλέκει
- Πορτογαλία: Σαρωτική νίκη του μετριοπαθούς σοσιαλιστή υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές έναντι του υποψηφίου της άκρας δεξιάς