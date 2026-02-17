MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Βίλνιους: Έκλεισε για μία ώρα το αεροδρόμιο λόγω μετεωρολογικών αερόστατων από τη Λευκορωσία

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Το διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε το απόγευμα για περίπου 75 λεπτά, μετά τον εντοπισμό μετεωρολογικών μπαλονιών που είχαν εισέλθει στην περιοχή από τη Λευκορωσία.

Το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, έχει κλείσει τουλάχιστον 11 φορές για ανάλογα περιστατικά από τις αρχές Οκτωβρίου.

Το κέντρο διαχείρισης κρίσεων της Λιθουανίας ενημέρωσε γύρω στις 20:30 για την παρουσία μετεωρολογικών μπαλονιών στον εναέριο χώρο της περιοχής, τα οποία συνιστούσαν κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων.

Η ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους έχει πλέον αποκατασταθεί.

Η Λιθουανία υποστηρίζει πως τέτοιου είδους μπαλόνια τα στέλνουν λαθρέμποροι από τη Λευκορωσία, ενώ κατηγορεί τον πρόεδρο της γειτονικής χώρας Αλεξάντερ Λουκασένκο επειδή δεν βάζει τέλος στην πρακτική αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λιθουανία

