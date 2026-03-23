Λιονέλ Ζοσπέν: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας
THESTIVAL TEAM
Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης το πρωί της Δευτέρας (23/03).
Ο Ζοσπέν διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ζακ Σιράκ από το 1997 έως το 2002, κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «συνύπαρξης» -όρος που χρησιμοποιείται στη Γαλλία όταν ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός προέρχονται από αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα.
🔴 Figure du Parti socialiste, Lionel Jospin est décédé à l’âge de 88 ans ➡️ https://t.co/jA7IhPP8TU pic.twitter.com/M9zJYQ0i6u— Le Parisien (@le_Parisien) March 23, 2026