Λευκός Οίκος: Το σχέδιο 10 σημείων που δημοσίευσε το Ιράν δεν είναι είναι το σχέδιο στο οποίο εργαζόμαστε

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε πως ένα σχέδιο 10 σημείων που έδωσε στη δημοσιότητα το Ιράν, το οποίο περιλαμβάνει αιτήματα που εκ των προτέρων είναι δύσκολο να αποδεχθεί η Ουάσιγκτον, δεν είναι το έγγραφο που χρησιμεύει ως βάση διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

«Το έγγραφο που αναφέρθηκε από τον Τύπο δεν είναι το σχέδιο επί του οποίου εργαζόμαστε. Δεν θα διαπραγματευτούμε δημοσίως», είπε αυτή η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε χθες για ένα «βιώσιμο» σχέδιο που κατέθεσε το Ιράν.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε, σε ένα μήνυμα που ανήρτησε σήμερα στο δίκτυό του Truth Social, τις «πολυάριθμες συμφωνίες, λίστες και επιστολές που στέλνονται από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη διαπραγμάτευση Ιράν/ΗΠΑ, πολύ συχνά πρόκειται για ψεύτες και τσαρλατάνους ή κάτι χειρότερο».

«Υπάρχει μόνο ένα σύνολο συναφών ΣΗΜΕΙΩΝ που είναι αποδεκτά από τις ΗΠΑ και εμείς τα συζητάμε αυτά κεκλεισμένων των θυρών», συμπλήρωσε, ενώ συνέχισε: «Πρόκειται για αυτά τα ΣΗΜΕΙΑ που αποτελούν τη βάση στην οποία συμφωνήσαμε για μια ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ. Πρόκειται για κάτι λογικό, που μπορεί να διευθετηθεί εύκολα».

Ένας κατάλογος, τον οποίο δημοσίευσε χθες η Ισλαμική Δημοκρατία, κάνει λόγο για «τη διατήρηση του ιρανικού ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ, την αποδοχή του εμπλουτισμού, την άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων», όπως και την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Μέση Ανατολή, το τέλος των επιθέσεων εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του, την αποδέσμευση “παγωμένων” ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα καθιστά δεσμευτική τη συμφωνία.

