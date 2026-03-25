Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση στο Ιράν αν δεν δεχτεί την ήττα

THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να πλήξει το Ιράν «πιο σκληρά από ό,τι έχει χτυπηθεί ποτέ στο παρελθόν» αν η Τεχεράνη δεν καταλάβει ότι έχει ηττηθεί στρατιωτικά, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

Παράλληλα, προσθέτει ότι: «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει ξανά λάθος υπολογισμό».

Η Λέβιτ τόνισε ότι «οι στρατιωτικές μας προσπάθειες γίνονται όλο και πιο επιτυχημένες με κάθε μέρα που περνά» και ότι οι ΗΠΑ αποδυναμώνουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη των βασικών στόχων της Επιχείρησης Epic Fury», προσθέτοντας ότι 25 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου οι ΗΠΑ είναι «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν έχουν «συντριβεί», υπογράμμισε και πως το καθεστώς αναζητά μια «διέξοδο».

Η Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι η τελευταία λανθασμένη εκτίμηση του Ιράν είχε σοβαρό κόστος, καθώς – όπως ανέφερε – η χώρα έχασε ανώτερα στελέχη της ηγεσίας της, καθώς και σημαντικό μέρος του ναυτικού, της αεροπορίας και της αντιαεροπορικής της άμυνας.

Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα οφείλεται στο γεγονός ότι η ιρανική ηγεσία δεν κατανόησε την κατάσταση.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και ότι δεν προτίθεται να αναφερθεί στις «λεπτομέρειες» των διαπραγματεύσεων.

Στην ενημέρωση Τύπου, επέκρινε τα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης σχετικά με «υποθετικά σχέδια».

Πρόσθεσε πως αν και «υπάρχουν στοιχεία αλήθειας» στο σχέδιο 15 σημείων που έχει δημοσιοποιηθεί, δεν είναι όλες οι λεπτομέρειες που έχουν αναφερθεί από τον Τύπο «απολύτως αληθινές».

Ιράν Λευκός Οίκος Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ουκρανία: Τρεις νεκροί και 30 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη

ΧΑΛΑΡΑ 20 ώρες πριν

Δισεκατομμυριούχος με οκτώ παιδιά: Αυτός είναι ο πιο σημαντικός κανόνας μου όσον αφορά την ανατροφή τους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Ρόδος: 82χρονη μαθήτρια ΕΠΑΛ παρέλασε για την 25η Μαρτίου και καταχειροκροτήθηκε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με λαμπρότητα ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου – Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Καλαμαριά: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Η NASA αναστέλλει το σχέδιο κατασκευής του διαστημικού σταθμού Gateway στη Σελήνη