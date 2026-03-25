Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση στο Ιράν αν δεν δεχτεί την ήττα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να πλήξει το Ιράν «πιο σκληρά από ό,τι έχει χτυπηθεί ποτέ στο παρελθόν» αν η Τεχεράνη δεν καταλάβει ότι έχει ηττηθεί στρατιωτικά, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

Παράλληλα, προσθέτει ότι: «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει ξανά λάθος υπολογισμό».

White House on Iran:



Trump does not bluff; he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. pic.twitter.com/SKJJSd5q4y March 25, 2026

Η Λέβιτ τόνισε ότι «οι στρατιωτικές μας προσπάθειες γίνονται όλο και πιο επιτυχημένες με κάθε μέρα που περνά» και ότι οι ΗΠΑ αποδυναμώνουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη των βασικών στόχων της Επιχείρησης Epic Fury», προσθέτοντας ότι 25 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου οι ΗΠΑ είναι «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν έχουν «συντριβεί», υπογράμμισε και πως το καθεστώς αναζητά μια «διέξοδο».

Η Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι η τελευταία λανθασμένη εκτίμηση του Ιράν είχε σοβαρό κόστος, καθώς – όπως ανέφερε – η χώρα έχασε ανώτερα στελέχη της ηγεσίας της, καθώς και σημαντικό μέρος του ναυτικού, της αεροπορίας και της αντιαεροπορικής της άμυνας.

Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα οφείλεται στο γεγονός ότι η ιρανική ηγεσία δεν κατανόησε την κατάσταση.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και ότι δεν προτίθεται να αναφερθεί στις «λεπτομέρειες» των διαπραγματεύσεων.

Στην ενημέρωση Τύπου, επέκρινε τα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης σχετικά με «υποθετικά σχέδια».

Πρόσθεσε πως αν και «υπάρχουν στοιχεία αλήθειας» στο σχέδιο 15 σημείων που έχει δημοσιοποιηθεί, δεν είναι όλες οι λεπτομέρειες που έχουν αναφερθεί από τον Τύπο «απολύτως αληθινές».

