Λαβρόφ: Η Ρωσία είναι έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας

Η Ρωσία είναι έτοιμη να αντισταθμίσει και να ισοσκελίσει το ενεργειακό έλλειμμα της Κίνας και άλλων χωρών, ιδίως της Ασίας, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διαβεβαίωσε σήμερα, καθώς επισκέπτεται το Πεκίνο, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας του.

Ακόμη, ο κ. Λαβρόφ επιβεβαίωσε την επίσκεψη που αναμένεται να κάνει στην Κίνα ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται έτσι να υποδεχθεί, τον έναν μετά τον άλλον, τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ -η αναβληθείσα επίσκεψή του αναμένεται πλέον να γίνει στα μέσα του Μαΐου- και τον ρώσο ομόλογό του Πούτιν τις επόμενες εβδομάδες, εν μέσω μεγάλων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών εντάσεων και συγκρούσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

