Κύπρος: Βρετανικά ελικόπτερα Wildcat και ιταλική φρεγάτα ενισχύουν την αντιαεροπορική ασπίδα

Η στρατιωτική παρουσία πυκνώνει στην ανατολική Μεσόγειο μετά το χτύπημα στο Ακρωτήρι και υπό τον φόβο νέων επιθέσεων με drones.

Η εικόνα γύρω από την Κύπρο αλλάζει μέρα με τη μέρα, καθώς οι ευρωπαϊκές και βρετανικές κινήσεις αποκτούν πλέον καθαρά επιχειρησιακό χαρακτήρα. Από σήμερα το απόγευμα στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου βρίσκονται δύο ελικόπτερα Wildcat, με αποστολή την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ παράλληλα έχει επιβεβαιωθεί και η αναμενόμενη άφιξη της ιταλικής φρεγάτας Federico Martinengo στην περιοχή.

Πρόκειται για δύο κινήσεις που δείχνουν ότι, μετά τα όσα προηγήθηκαν στο Ακρωτήρι, η στρατιωτική θωράκιση της περιοχής ενισχύεται στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Η Κύπρος μπορεί να μην εμπλέκεται σε επιθετικές επιχειρήσεις, όμως βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός αυξημένου πλέγματος άμυνας και επιτήρησης.

Στο Ακρωτήρι για τα drones

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δίκτυο των βρετανικών βάσεων, τα δύο Wildcat αναπτύχθηκαν στην Κύπρο για αποστολές εξουδετέρωσης ιρανικών drones. Η συγκεκριμένη αποστολή θεωρείται ασυνήθιστη για τα ελικόπτερα αυτά, ωστόσο, όπως δήλωσε ο διοικητής Andrew Henderson, βρίσκεται απολύτως εντός των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους.

Ministry of Defence 🇬🇧 released images of Royal Navy Wildcats arriving at RAF Akrotiri for counter drone operations pic.twitter.com/7S2i9QhqQg March 6, 2026

Όπως εξήγησε, το Wildcat, το οποίο θεωρείται ένα από τα καλύτερα ελικόπτερα θαλάσσιας επίθεσης στον κόσμο, μπορεί να μεταφέρει έως και 20 πυραύλους πολλαπλών χρήσεων Martlet. Οι πύραυλοι αυτοί καθοδηγούνται με λέιζερ και μπορούν να κατευθύνονται από το πιλοτήριο, ώστε να χρησιμοποιούνται για την καταστροφή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η παρουσία τους στο Ακρωτήρι δεν είναι μια απλή μετακίνηση μέσων. Είναι προσαρμογή στο είδος της απειλής που ήδη έχει εμφανιστεί στην περιοχή. Οι Βρετανοί δείχνουν ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων με drones και ενισχύουν τη βάση με μέσα που μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα.

Έρχεται και η Federico Martinengo

Την ίδια ώρα, διπλωματική πηγή στη Λευκωσία επιβεβαίωσε το απόγευμα της Παρασκευής την αναμενόμενη άφιξη της ιταλικής φρεγάτας Federico Martinengo στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, που μίλησε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η φρεγάτα βρισκόταν νοτιοδυτικά της Κρήτης και αναμενόταν να φτάσει στην Κύπρο εντός των επόμενων 48 ωρών. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από ιταλικής πλευράς ότι το πλοίο αποστέλλεται με τουλάχιστον 160 μέλη ναυτικού προσωπικού, στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας ανάμεσα στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Η αποστολή αυτή δείχνει ότι η ευρωπαϊκή κινητοποίηση γύρω από την Κύπρο δεν περιορίζεται σε διπλωματικές διαβεβαιώσεις. Παίρνει πλέον τη μορφή πραγματικής ναυτικής παρουσίας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο.

Tension rising in eastern Mediterranean Sea.

The Italian Navy frigate “Federico Martinengo” (F596) arrived in #Cyprus "to protect Italian national interests".

➡️ Full story: https://t.co/yHMLynfkdy pic.twitter.com/eiacpUgTg0 — itamilradar (@ItaMilRadar) December 11, 2019

Πλοίο με επιχειρησιακό αποτύπωμα

Η Federico Martinengo (F 596) είναι φρεγάτα κλάσης Carlo Bergamini του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού και ανήκει στο πρόγραμμα πολυχρηστικών φρεγατών FREMM. Δεν πρόκειται για πλοίο συμβολικής παρουσίας, αλλά για μονάδα με σαφές επιχειρησιακό αποτύπωμα.

Μόλις πέρυσι είχε ολοκληρώσει τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή αποστολή EUNAVFOR Aspides στην Ερυθρά Θάλασσα, με αντικείμενο την προστασία εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις των Χούθι. Αυτό σημαίνει ότι η φρεγάτα που κατευθύνεται προς την Κύπρο έχει πρόσφατη εμπειρία σε αποστολές μέσα σε πραγματικό περιβάλλον απειλής.

Η Κύπρος στο κέντρο της αποτροπής

Η συνδυασμένη παρουσία βρετανικών ελικοπτέρων με αντι-drone αποστολή και η πορεία της ιταλικής φρεγάτας προς την περιοχή αποτυπώνουν τη νέα πραγματικότητα. Η Κύπρος δεν είναι μέρος επιθετικών ενεργειών, αλλά λόγω γεωγραφίας, βάσεων και διεθνούς συγκυρίας βρίσκεται πάνω στον χάρτη της αποτροπής.

Αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί η περιοχή γεμίζει με στρατιωτικά μέσα από χώρες της Ευρώπης. Το μήνυμα είναι σαφές. Υπάρχει αυξημένη ανησυχία για νέες επιθέσεις, υπάρχει ανάγκη επιτήρησης και προστασίας, και για τον λόγο αυτό η ανατολική Μεσόγειος αποκτά όλο και μεγαλύτερη στρατιωτική πυκνότητα.

Δεν πρόκειται για θεωρητικές εκτιμήσεις ούτε για κινήσεις εντυπωσιασμού. Πρόκειται για επιχειρησιακές αποφάσεις που λαμβάνονται επειδή οι κίνδυνοι θεωρούνται υπαρκτοί.