Κύπρος: Τροχαίο ατύχημα με σχολικό λεωφορείο – 13 τραυματίες από τη σύγκρουση

Αναστάτωση προκλήθηκε τις τελευταίες ώρες στην επαρχία Λευκωσίας, όταν σχολικό μικρό λεωφορείο συγκρούστηκε με ιδιωτικό όχημα στον δρόμο Αγίου Επιφανίου προς Παλαιχώρι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά 13 άτομα, εκ των οποίων οι 10 είναι μαθητές και οι 3 ενήλικες.



Σύμφωνα με το protothema.gr, οι τρεις ενήλικες είναι ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου και οι δύο επιβαίνοντες στο ιδιωτικό όχημα. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, ενώ εκ πρώτης όψεως η κατάσταση της υγείας των μαθητών δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.



Στο νοσοκομείο υπουργοί Υγείας και Παιδείας



Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας έσπευσαν οι υπουργοί Υγείας και Παιδείας, σε μια κίνηση που δείχνει το μέγεθος της ανησυχίας που προκάλεσε το περιστατικό. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Χαράλαμπος Χαριλάου, ανέφερε ότι όλα τα περιστατικά τυγχάνουν της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας τόσο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών Παίδων όσο και στο αντίστοιχο τμήμα ενηλίκων.



Οι δύο λωρίδες του δρόμου Αγίου Επιφανείου προς Παλαιχώρι, που είχαν κλείσει μετά τη σύγκρουση, δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία και η τροχαία κίνηση διεξάγεται ομαλά.



Ήδη η Τροχαία κάνει έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.