MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Τροχαίο ατύχημα με σχολικό λεωφορείο – 13 τραυματίες από τη σύγκρουση

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση προκλήθηκε τις τελευταίες ώρες στην επαρχία Λευκωσίας, όταν σχολικό μικρό λεωφορείο συγκρούστηκε με ιδιωτικό όχημα στον δρόμο Αγίου Επιφανίου προς Παλαιχώρι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά 13 άτομα, εκ των οποίων οι 10 είναι μαθητές και οι 3 ενήλικες.

Σύμφωνα με το protothema.gr, οι τρεις ενήλικες είναι ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου και οι δύο επιβαίνοντες στο ιδιωτικό όχημα. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, ενώ εκ πρώτης όψεως η κατάσταση της υγείας των μαθητών δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.

Στο νοσοκομείο υπουργοί  Υγείας και Παιδείας

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας έσπευσαν οι υπουργοί Υγείας και Παιδείας, σε μια κίνηση που δείχνει το μέγεθος της ανησυχίας που προκάλεσε το περιστατικό. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Χαράλαμπος Χαριλάου, ανέφερε ότι όλα τα περιστατικά τυγχάνουν της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας τόσο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών Παίδων όσο και στο αντίστοιχο τμήμα ενηλίκων.

Οι δύο λωρίδες του δρόμου Αγίου Επιφανείου προς Παλαιχώρι, που είχαν κλείσει μετά τη σύγκρουση, δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία και η τροχαία κίνηση διεξάγεται ομαλά.

Ήδη η Τροχαία κάνει έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Κύπρος Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Η Τουρκία μετέφερε Patriot στα ανατολικά της χώρας – Φόβος για νέες ιρανικές επιθέσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Καβάλα: “Βγήκε από το σχολείο, πέρασε το λεωφορείο και την χτύπησε” λέει ο πατέρας της 13χρονης που νοσηλεύεται σε κώμα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Διακόπηκε η δίκη των Τεμπών για τα βίντεο – Ένιωσε αδιαθεσία η πρόεδρος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ιωάννινα, Δωδώνη και Παραμυθιά λόγω του σεισμού 5,3 Ρίχτερ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Aegean: Επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση μέτρων, προτεραιότητα η προστασία των νοικοκυριών