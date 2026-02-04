Κύπρος: Στον Ρώσο επιχειρηματία Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ ανήκει η σορός που βρέθηκε σε παραλία

Στον Ρώσο επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ, ανήκει η σορός η οποία είχε ανασυρθεί πριν από ένα εικοσαήμερο από την παραλία της Αυδήμου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, εντός της δικαιοδοσίας της οποίας βρίσκεται η παραλία ανακοίνωσε σήμερα (4/2) ότι μετά από αναλύσεις DNA, η σορός ταυτοποιήθηκε επίσημα ως ανήκουσα στον Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ (Vladislav Baumgertner), 53 ετών, Ρώσο υπήκοο από τη Λεμεσό, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Οι συνθήκες θανάτου του, προστίθεται, καθώς και τα αίτια, βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας των Βάσεων.

Οι οικείοι του εκλιπόντος έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταλήγει η ανακοίνωση.