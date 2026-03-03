Κύπρος: Στα αμάξια κοιμηθήκαμε το βράδυ μετά την επίθεση με το ιρανικό drone στο Ακρωτήρι, λέει κάτοικος της περιοχής

Το Ακρωτήρι είναι ένας οικισμός περίπου 1.200 κατοίκων στην Κύπρο, δίπλα ακριβώς στη βρετανική βάση όπου διαμένουν και υπηρετούν άλλοι 3.000 περίπου Βρετανοί. Ένα σημείο υψηλού κινδύνου, μια κοινότητα που ζει στη σκιά στρατιωτικών εγκαταστάσεων και που το βράδυ της Κυριακής βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης.

Το ιρανικό drone χτύπησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ο θόρυβος της έκρηξης διέκοψε τη σιωπή της νύχτας και μέσα σε λίγα λεπτά ο οικισμός βυθίστηκε στην αγωνία. Στο Ακρωτήρι δεν υπάρχουν καταφύγια. Δεν υπάρχει οργανωμένος χώρος προστασίας για τους κατοίκους. Και όπως λένε οι ίδιοι, αν πέσει βαλλιστικός πύραυλος στην περιοχή, ο απολογισμός θα είναι τραγικός.

«Δεν το περιμέναμε, ήταν κάτι το οποίο μας αιφνιδίασε», λέει στο protothema.gr ο Ανδρέας Ιγνατίου, νεαρός κάτοικος του Ακρωτηρίου. Περιγράφει τη στιγμή της έκρηξης και το χάος που ακολούθησε. Άνθρωποι να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους, οικογένειες με παιδιά να ψάχνουν ένα σημείο που να θεωρούν πιο ασφαλές, κινητά τηλέφωνα να χτυπούν ασταμάτητα. Η απόφαση ήταν αυθόρμητη. Πολλοί κάτοικοι μπήκαν στα αυτοκίνητά τους και παρέμειναν εκεί όλη τη νύχτα. Κοιμήθηκαν στα καθίσματα, με τη μηχανή σβηστή αλλά με τον φόβο για τα χειρότερα Άλλοι έφυγαν άρον άρον προς γειτονικές περιοχές, αναζητώντας προσωρινή ασφάλεια σε σπίτια συγγενών και φίλων. Το χωριό, όπως αναφέρουν κάτοικοι, παραμένει σε κατάσταση άτυπης εκκένωσης. Η ανησυχία είναι διάχυτη. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν αν και πότε θα επιστρέψουν σε μια κανονικότητα που πλέον μοιάζει εύθραυστη. Το Ακρωτήρι δεν είναι απλώς ένας οικισμός δίπλα σε μια βάση. Είναι μια κοινότητα που βρέθηκε ξαφνικά στην πρώτη γραμμή μιας γεωπολιτικής έντασης. Και οι κάτοικοί του έζησαν, μέσα σε λίγες ώρες, αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μακρινό σενάριο.