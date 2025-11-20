Κύπρος: Σε κρίσιμη κατάσταση 26χρονος – Νεαρή τον κατήγγειλε για παρενόχληση και ο πατέρας της τον μαχαίρωσε

Μια τραγωδία φαίνεται να εξελίχθηκε μετά από καταγγελία νεαρής γυναίκας για παρενόχληση. Η καταγγελία κατέληξε σε απόπειρα φόνου στο χωριό Κονιά της Πάφου, με θύμα 26χρονο και δράστη τον 58χρονο πατέρα της κοπέλας.

Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο 58χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα και αναμένεται να οδηγηθεί στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Αιματηρό ραντεβού έξω από το περίπτερο

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:15 χθες, στην κεντρική λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στα Κονιά της επαρχίας Πάφου, έξω από περίπτερο. Σύμφωνα με την Κυπριακή Αστυνομία, ο 26χρονος Ελληνοκύπριος είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του έξω από το περίπτερο, όπου συναντήθηκε με τον 58χρονο. Οι δύο άνδρες φέρονται να αντάλλαξαν λίγα λόγια σε έντονο ύφος και ακολούθως ο 58χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να το κάρφωσε στο λαιμό του 26χρονου.

Ο τραυματισμένος νεαρός μπήκε μέσα στο περίπτερο ζητώντας βοήθεια και κατέρρευσε αιμόφυρτος μπροστά στην υπάλληλο. Κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη από χθες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Η κατάστασή του περιγράφεται ως ιδιαιτέρως κρίσιμη.

Η καταγγελία της κόρης του δράστη

Το αιματηρό επεισόδιο δεν φαίνεται να ήταν τυχαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η ιστοσελίδα Cyprus Times, λίγη ώρα πριν από την επίθεση, νεαρή γυναίκα είχε υποβάλει καταγγελία στην Αστυνομία σε βάρος του 26χρονου, αναφέροντας ότι την παρενοχλούσε. Ο 58χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε τον νεαρό είναι ο πατέρας της κοπέλας.

Οι ανακριτές του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου εξετάζουν το ενδεχόμενο η απόπειρα φόνου να συνδέεται άμεσα με την καταγγελία της κόρης και να πρόκειται για πράξη που σχετίζεται με «προσωπικές διαφορές» ανάμεσα στον πατέρα και το θύμα.

Σε αυτό το στάδιο, οι Αρχές κρατούν αποστάσεις από βιαστικά συμπεράσματα, ωστόσο το σενάριο της προσωπικής αντιπαράθεσης, με φόντο την καταγγελία παρενόχλησης της κόρης, βρίσκεται στο επίκεντρο της διερεύνησης.

Σύλληψη του 58χρονου

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο 58χρονος εγκατέλειψε την περιοχή και ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Αργά το βράδυ εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του και, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, εντοπίστηκε και συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης. Η υπόθεση διερευνάται ως απόπειρα φόνου, ενώ εξετάζεται και η προέλευση του μαχαιριού που χρησιμοποιήθηκε.

Η Αστυνομία συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, την υπάλληλο του περιπτέρου και άτομα από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τόσο του θύματος όσο και του 58χρονου. Καθοριστικό θεωρείται και το υλικό από τα κλειστά κυκλώματα της περιοχής, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ήδη παραδοθεί στις Αρχές.

Πηγή: protothema.gr