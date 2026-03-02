Κύπρος: Σε κατ’ οίκον περιορισμό 3 κοινότητες – Έληξε ο συναγερμός στο Αεροδρόμιο Πάφου

Σε κατ’ οίκον περιορισμό των κατοίκων τριών κοινοτήτων της Πάφου, Τίμης, Αχέλειας, Μαντριών, προέβησαν οι τοπικές αρχές μετά από οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τίμης, Γιώργο Πολυκάρπου, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες όπως οι κάτοικοι της Τίμης και των γειτονικών κοινοτήτων περιοριστούν στις κατοικίες τους και μη κυκλοφορούν εκτός αυτών.

Όπως μεταδίδει το philenews.com, ο κ. Πολυκάρπου ανέφερε επίσης ότι ήταν δύσκολη η ώρα λόγω της λήξης των μαθημάτων στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης που εξυπηρετεί πολλές κοινότητες και γι΄ αυτό έπρεπε να σπεύσουν οι τοπικές αρχές για να βοηθήσουν τους μαθητές και τους γονείς να μεταβούν στα σπίτια τους.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι «κατόπιν ενημέρωσης που λήφθηκε από την Εθνική Φρουρά, δόθηκαν οδηγίες για εκκένωση του Δημοτικού Διαμερίσματος Ακρωτηρίου και του Αεροδρομίου Πάφου».

«Δόθηκε επίσης, προληπτικά, οδηγία ώστε οι κάτοικοι των Κοινοτήτων Τίμης να περιορίσουν τις περιττές μετακινήσεις και να παραμείνουν στις οικίες τους. Για οποιαδήποτε άλλη οδηγία κριθεί απαραίτητη θα εκδίδονται ανακοινώσεις», προστίθεται.

‼️ Ενημέρωση για εκκενώσεις περιοχών ‼️



Κατόπιν ενημέρωσης που λήθηκε από την Εθνική Φρουρά, δόθηκαν οδηγίες για εκκένωση του Δημοτικού Διαμερίσματος Ακρωτηρίου και του Αεροδρομίου Πάφου.



Δόθηκε επίσης, προληπτικά, οδηγία ώστε οι κάτοικοι των Κοινοτήτων Τίμης να περιορίσουν τις… — Υπουργείο Εσωτερικών (@MinInteriorCY) March 2, 2026

Έληξε ο συναγερμός στο αεροδρόμιο της Πάφου

Παράλληλα, κυπριακά ΜΜΕ αναφέρουν πως οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Πάφου, το οποίο είχε εκκενωθεί νωρίτερα, επιστρέφουν στα πόστα τους.

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός μετά τον εντοπισμό drone στον εναέριο χώρο του.

Το προσωπικό του αεροδρομίου έλαβε οδηγίες να εκκενώσει τους χώρους των κτιρίων λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.