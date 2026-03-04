MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Σε εφαρμογή σύστημα αποστολής SMS σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης – Απόψε η δοκιμή, οι οδηγίες

THESTIVAL TEAM

Δοκιμή μιας νέας υπηρεσίας ως μέτρο ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου, σύμφωνα με το sigmalive.

Η δοκιμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 19:00 με την αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο.

Οι οδηγίες προς τους πολίτες της Κύπρου

Σε περίπτωση λήψης γραπτού μηνύματος στα κινητά οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις οδηγίες.

-Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία.
-Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.
-Εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.
-Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.
-Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα.

Επιπλέον, η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, θέτει από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αποστολής μηνυμάτων για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε, όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η Πολιτική Άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Να σημειωθεί ότι το κυπριακό ΥΠΕΣ έχει εκδώσει ήδη οδηγίες για σακίδιο έκτακτης ανάγκης, ενημερώνοντας για τα 11 αντικείμενα που πρέπει να περιέχει.

Κύπρος

