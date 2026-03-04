Κύπρος: Οι φρεγάτες “Κίμων” και “Ψαρά” έφτασαν στη Λεμεσό για ανεφοδιασμό – Δείτε βίντεο

Έξω από το λιμάνι της Λεμεσού έφτασαν λίγο πριν τις 10:30 το πρωί της Τετάρτης (4.3.26) οι δύο φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» που έχει στείλει το Πολεμικό Ναυτικό για την προστασία της Κύπρου και ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν.

Οι δύο φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» έφτασαν στην Κύπρο, το πρωί της Τετάρτης (04.03.2026), λίγες ώρες αφού στο νησί είχαν φτάσει και τέσσερα ελληνικά F-16. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο λιμάνι της Λεμεσού για ανεφοβιασμό.

Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη επιχειρησιακή ανάπτυξη της υπερσύγχρονης Belharra «Κίμων», η οποία πλέον εντάσσεται ενεργά στον σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Ελλάδα έδειξε από την πρώτη στιγμή την υποστήριξή της στην Κύπρο, εν μέσω του πολέμου που ξέσπασε όταν Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν. Τόσο ο ΠτΔ Κωνσαντίνος Τασούλας, όσο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ΥΠΑΜ, Νίκος Δένδιας, δήλωσαν πως στέκονται στο πλευρό της Κύπρου και ενισχύουν την ασφάλειά της υπό τον φόβο νέας ιρανικής επίθεσης. Οι δύο φρεγάτες κατέπλευσαν το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ήδη τα 4 ελληνικά F‑16 έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.