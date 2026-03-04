MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Οι φρεγάτες “Κίμων” και “Ψαρά” έφτασαν στη Λεμεσό για ανεφοδιασμό – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Έξω από το λιμάνι της Λεμεσού έφτασαν λίγο πριν τις 10:30 το πρωί της Τετάρτης (4.3.26) οι δύο φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» που έχει στείλει το Πολεμικό Ναυτικό για την προστασία της Κύπρου και ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν.

Οι δύο φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» έφτασαν στην Κύπρο, το πρωί της Τετάρτης (04.03.2026), λίγες ώρες αφού στο νησί είχαν φτάσει και τέσσερα ελληνικά F-16. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο λιμάνι της Λεμεσού για ανεφοβιασμό.

Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη επιχειρησιακή ανάπτυξη της υπερσύγχρονης Belharra «Κίμων», η οποία πλέον εντάσσεται ενεργά στον σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Ελλάδα έδειξε από την πρώτη στιγμή την υποστήριξή της στην Κύπρο, εν μέσω του πολέμου που ξέσπασε όταν Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν. Τόσο ο ΠτΔ Κωνσαντίνος Τασούλας, όσο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ΥΠΑΜ, Νίκος Δένδιας, δήλωσαν πως στέκονται στο πλευρό της Κύπρου και ενισχύουν την ασφάλειά της υπό τον φόβο νέας ιρανικής επίθεσης. Οι δύο φρεγάτες κατέπλευσαν το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ήδη τα 4 ελληνικά F‑16 έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Κύπρος Λεμεσός Φρεγάτα Κίμων Φρεγάτα ΨΑΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Μιχαήλ Ταμπακάκης: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης με έκοψε στην πρώτη μου ακρόαση στο θέατρο, ήταν πολύ προστατευτικός

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Βρετανία: Στέλνει ελικόπτερα με τεχνολογία αντι-drones και πολεμικό πλοίο στην Κύπρο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Φυλάκιση δύο ετών για παράνομη είσοδο στη χώρα στον Γεωργιανό που προσήχθη για κατασκοπεία στη Σούδα

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Το “θαυματουργό” θρεπτικό συστατικό που λειτουργεί σαν φυσικό αδυνατιστικό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Συναγερμός στην άμυνα του Άρη: Εκτός Σούντμπεργκ και Φαντιγκά με Ατρόμητο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χρυσή Αυγή: Εγκληματική οργάνωση και στο Εφετείο – Ένοχοι και οι 42 κατηγορούμενοι