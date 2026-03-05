MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαριστεί τους ηγέτες Ιταλίας και Ισπανίας για τη στήριξη προς Κύπρο 

THESTIVAL TEAM

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε σήμερα τους ηγέτες της Ιταλίας και της Ισπανίας για τη στήριξή τους προς την Κύπρο.

Σε ανάρτηση στο X, γραμμένη στην ιταλική γλώσσα, ο Κύπριος πρόεδρος ευχαρίστησε την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι για τη στήριξη της Ιταλίας προς την Κύπρο, σημειώνοντας ότι η πράξη της Ιταλίας υπογραμμίζει τις μακρές διμερείς σχέσεις, που βασίζονται σε κοινές αξίες και την κοινή δέσμευση για μια ασφαλέστερη Ευρώπη και σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο.

Είναι μια απτή απόδειξη της συνεχούς ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης Κύπρου-Ιταλίας, επισήμανε.

Σε άλλη ανάρτησή του, γραμμένη στα ισπανικά, ο Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για την απόφαση της κυβέρνησης της Ισπανίας να στηρίξει την Κύπρο.

Αυτή η πράξη, σημειώνει, αντικατοπτρίζει τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και την αλληλεγγύη που μοιράζονται οι χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύπρος

