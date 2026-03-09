Κύπρος: Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι – Ηχούν ξανά σειρήνες

Νέος συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις βρετανικής στρατιωτικής βάσης.

«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου: Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», ήταν το μήνυμα που εστάλη πριν από λίγο στους κατοίκους της περιοχής.