MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι – Ηχούν ξανά σειρήνες

Φωτογραφία: Facebook/RAF Akrotiri
|
THESTIVAL TEAM

Νέος συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις βρετανικής στρατιωτικής βάσης.

«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου: Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», ήταν το μήνυμα που εστάλη πριν από λίγο στους κατοίκους της περιοχής.

Κύπρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Γρεβενά: Έκλεψαν με φιάλες ποτών από σούπερ μάρκετ

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε την απώλεια δύο στρατιωτών του στο νότιο Λίβανο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τραγωδία στη Λαμία: 52χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε κτηνοτροφική μονάδα

ΕΘΝΙΚΑ 19 ώρες πριν

Μεγάλη άσκηση Ελλάδας-Κύπρου με συμμετοχή της φρεγάτας Κίμων – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Λιποθύμησε και έφυγα από τη σκηνή για να πάω στην κερκίδα, κατευθείαν, βούτηξα κάτω

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Στην Κύπρο αύριο ο Μακρόν – Θα συναντηθεί με Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη