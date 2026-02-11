Κύπρος: Μητέρα φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά χάπια στο ανήλικο παιδί της

Ένα ασυνήθιστο και ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στη Λεμεσό, όταν μία μητέρα φέρεται να χορήγησε ηρεμιστικά χάπια στο ανήλικο παιδί της.

Η γυναίκα συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, 10 Φεβρουαρίου 2026, μετά τον εντοπισμό της ίδιας και του 7χρονου παιδιού της αναίσθητων στο σπίτι τους. Ο πατέρας, επιστρέφοντας στην οικία, αρχικά θεώρησε ότι οι δύο κοιμούνταν, όμως όταν διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρίνονταν, κάλεσε άμεσα ασθενοφόρο.

Μητέρα και παιδί μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί εντόπισαν ίχνη ηρεμιστικών ουσιών στον οργανισμό τους και τους παρείχαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Το νοσοκομείο ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη λήψη καταθέσεων και στην έναρξη διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού. Στο πλαίσιο της έρευνας, η μητέρα συνελήφθη για να εξεταστεί κατά πόσο η ίδια χορήγησε τα χάπια στο παιδί. Παράλληλα, αξιολογήθηκε από κυβερνητικό ιατρό, ο οποίος έκρινε αναγκαία τη νοσηλεία της.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.