Κύπρος: Λήξη συναγερμού στη Βρετανική βάση για ύποπτο αντικείμενο – Τι αναφέρουν οι Αρχές

Συναγερμός για ακόμη μία φορά στην Κύπρο, με σειρήνες να ηχούν νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (05.03.2025) στο Ακρωτήρι, εν μέσω των σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το νέο προειδοποιητικό μήνυμα στάλθηκε στους κατοίκους Ακρωτηρίου της Κύπρου, γύρω στις 12:30 το μεσημέρι, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο μέχρι νεοτέρας καθώς φέρεται να εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο.

Οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα παράθυρα και να καλυφθούν πίσω από ανθεκτικά έπιπλα.

«Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει το μήνυμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε πως μετά από έρευνα αποδείχθηκε πως δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό που να επηρεάζει την Κύπρο καθώς η κατεύθυνση του ύποπτου αντικειμένου δεν ήταν προς τις βρετανικές βάσεις. Έτσι, ήρθε η λήξη του συναγερμού και συνεπώς και η άρση των απαγορεύσεων.

Ο τελευταίος συναγερμός στο Ακρωτήρι, όπου βρίσκεται η βρετανική στρατιωτική βάση, σήμανε γύρω στις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης, χωρίς να προκληθεί κάποιο πρόβλημα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, 2 από 4 ελληνικά F-16 όπου βρίσκονται στην Κύπρο, σηκώθηκαν λόγω ύποπτου drone που εντοπίστηκε κοντά στον εναέριο χώρο του Λιβάνου. Τα F-16 παρέμειναν αρκετή ώρα στον αέρα για επιτήρηση και στη συνέχεια επέστρεψαν στην Πάφο.