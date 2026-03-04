Κύπρος: Καταφύγια σε πλήρη εγκατάλειψη, μέσα σε λάσπες και σκουπίδια – Δείτε εικόνες και βίντεο

Με αφορμή το πρόσφατο χτύπημα με drone στη Βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο, άνοιξε εκ νέου η συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των κατοίκων στις γύρω περιοχές εν καιρώ πολέμου. Υπάρχουν περίπου 2.500 καταφύγια που καλύπτουν μόλις το 40% έως 45% του πληθυσμού.

Αλλά και από αυτά τα 2.500 καταφύγια πόσα άραγε είναι σε κατάσταση να υποδεχθούν κόσμο στην Κύπρο όπου λίγο μακρύτερα μαίνεται πόλεμος;

Μάλιστα, το βράδυ της Τετάρτης, ήχησαν πάλι οι σειρήνες στη βάση στο Ακρωτήρι και προειδοποιητικά μηνύματα στάλθηκαν στα κινητά τηλέφωνα των εργαζομένων, επαναφέροντας στην επικαιρότητα το ζήτημα των καταφυγίων.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της Πολιτικής Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρία Παππά, καταβάλλονται προσπάθειες για την αύξηση της χωρητικότητας, μεταξύ άλλων με την προώθηση κινήτρων για νέες κατασκευές που θα περιλαμβάνουν χώρους καταφυγίων.

Ωστόσο, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, πολλά από τα καταφύγια δεν πληρούν τις βασικές προδιαγραφές για να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό.

Σε πλάνα που «ανέβασε» ο βουλευτής Λάρνακας, Χρίστος Ορφανίδης, φαίνεται ένα καταφύγιο πλημμυρισμένο και γεμάτο σκουπίδια, απολύτως ακατάλληλο για ασφαλή παραμονή σε περίπτωση πυραυλικής επίθεσης.

«Ένα από τα καταφύγια της Πολιτικής Άμυνας που επισκέφθηκα και προειδοποίησα έγκαιρα από πολύ καιρό πριν», γράφει ο βουλευτής του ΔΗΚΟ στην ανάρτησή του.

«Δυστυχώς τέτοια και παρόμοια υπάρχουν διάσπαρτα σε ολόκληρη την Κύπρο», επισημαίνει ο Χρίστος Ορφανίδης.



Όπως αναφέρει το Cyprus.mail, αναβαθμίζονται τα συστήματα σειρήνων και έγκαιρης προειδοποίησης, ενώ αξιωματικοί και εθελοντές ενημερώνουν προσωπικά τους πολίτες για πιθανές απειλές. Σε περίπτωση επίθεσης, όσοι δεν βρίσκονται κοντά σε καταφύγιο πρέπει να παραμένουν σε στιβαρά κτίρια ή να ξαπλώνουν στο έδαφος, προστατεύοντας το κεφάλι τους.

Η Πολιτική Άμυνα και η Εθνική Φρουρά συνεργάζονται για την άμεση ενημέρωση και τη λήψη προληπτικών μέτρων. Στο πρόσφατο περιστατικό στην περιοχή Ακρωτηρίου, ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες ασφαλείας και οι πολίτες μπορούσαν να καταφύγουν προσωρινά στο στρατόπεδο εκπαίδευσης του Κέντρου Εκπαίδευσης Νέων στη Λεμεσό.

Οι προσπάθειες για αύξηση της χωρητικότητας των καταφυγίων συνεχίζονται, με στόχο να καλυφθεί μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, καθώς οι προηγούμενες δεκαετίες είχαν περιορίσει τη δυνατότητα προστασίας μόλις στο 30%. Παράλληλα, διεξάγονται ασκήσεις ετοιμότητας και σχεδιάζεται διάταγμα που θα δίνει κίνητρα στους ιδιοκτήτες νέων κτιρίων για την παραχώρηση χώρων ως καταφύγια.