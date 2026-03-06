Κύπρος: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι – Μήνυμα στους κατοίκους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους

Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι της Κύπρου καθώς το πρωί της Παρασκευής (6/3) ήχησαν σειρήνες μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, οι σειρήνες ξεκίνησαν να ηχούν γύρω στις 10:00 το πρωί. Μήνυμα στάλθηκε στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής ζητώντας τους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και μακριά από παράθυρα μέχρι να ελεγχθεί το ύποπτο αντικείμενο.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η κατεύθυνση του ύποπτου αντικειμένου καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προορίζεται είτε για το Ισραήλ είτε για τον Λίβανο.

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρεται στο μήνυμα.