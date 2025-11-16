Κύπρος: Αναφορές για παραβίαση του εναέριου χώρου από τουρκικά F-16

Τέσσερα τουρκικά μαχητικά F-16 φέρεται να παραβίασαν στον εναέριο χώρο (FIR) της Κυπριακής Δημοκρατίας γύρω στις 11:30 το πρωί, στην περιοχή της Αμμοχώστου, όπως μεταδίδουν κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το ΡΙΚ, τα αεροσκάφη φέρεται να συμμετείχαν στην στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα για την ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, λίγα λεπτά αργότερα, δύο ακόμη τουρκικά μαχητικά προχώρησαν σε χαμηλές διελεύσεις πάνω από τη Νεκρή Ζώνη. Την διέλευση κατέγραψαν πολίτες με βίντεο που έχει αναρτηθεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και μεταδίδει το sigmalive.com. Οι κινήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από αρμόδιες πηγές ως προσπάθεια επίδειξης ισχύος, εν μέσω της επετείου στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΡΙΚ, το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά κατέγραψαν τις παραβιάσεις και ενημέρωσαν άμεσα το ελληνικό στρατιωτικό δίκτυο για συντονισμό ενεργειών. Η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να προβεί σε επίσημα διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καταγγέλλοντας την ενέργεια ως κατάφωρη παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων.