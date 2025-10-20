MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Ακόμα τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία Δημοσθένους στη Λεμεσό – Ο ένας από την Ελλάδα

THESTIVAL TEAM

Μετά τη σύλληψη του 45χρονου πρώην ποδοσφαιριστή, για την υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό, η κυπριακή Αστυνομία συνέλαβε ακόμα τρία άτομα 58, 39 και 30 ετών.

Οι δύο είναι Κύπριοι και ο τρίτος από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του protothema.gr συνδέονται με τη μοτοσικλέτα με την οποία διέφυγαν οι δράστες μετά την εγκατάλειψη του βαν που είχε χρησιμοποιηθεί στη δολοφονία.

Το βαν βρέθηκε καμένο. Και οι τρεις θα οδηγηθούν σήμερα στο Δικαστήριο για έκδοση διαταγμάτων προφυλάκισης, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε να εξασφαλιστούν μαρτυρίες και στοιχεία.

