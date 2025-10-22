MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Κρεμλίνο για συνάντηση Πούτιν – Τραμπ: Οι ημερομηνίες δεν έχουν καθοριστεί

THESTIVAL TEAM

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι ημερομηνίες για συνάντηση κορυφής μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν ακόμα οριστεί και πρόσθεσε ότι ούτε ο Πούτιν ούτε ο Τραμπ θέλουν να χάσουν χρόνο.

«Οι ημερομηνίες, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καθοριστεί, μένει να καθοριστούν, αλλά πριν από αυτό χρειάζεται προσεκτική προετοιμασία –αυτό παίρνει χρόνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ που δήλωσε ότι δεν θέλει να χάσει χρόνο, ο Πεσκόφ είπε: «Κανένας δεν θέλει να χάσει χρόνο, ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση, εικασίες και φήμες γύρω από τη συνάντηση κορυφής που είναι κατά βάση ψευδείς.

Βλαντιμίρ Πούτιν

