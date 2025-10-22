Κρεμλίνο για συνάντηση Πούτιν – Τραμπ: Οι ημερομηνίες δεν έχουν καθοριστεί
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι ημερομηνίες για συνάντηση κορυφής μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν ακόμα οριστεί και πρόσθεσε ότι ούτε ο Πούτιν ούτε ο Τραμπ θέλουν να χάσουν χρόνο.
«Οι ημερομηνίες, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καθοριστεί, μένει να καθοριστούν, αλλά πριν από αυτό χρειάζεται προσεκτική προετοιμασία –αυτό παίρνει χρόνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.
Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ που δήλωσε ότι δεν θέλει να χάσει χρόνο, ο Πεσκόφ είπε: «Κανένας δεν θέλει να χάσει χρόνο, ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν».
Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση, εικασίες και φήμες γύρω από τη συνάντηση κορυφής που είναι κατά βάση ψευδείς.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
