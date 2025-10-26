MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κρεμλίνο: “Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ”

|
THESTIVAL TEAM

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρόσθεσε πως η προετοιμασία για αυτήν είναι απαραίτητη, όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση Vesti στο κανάλι της στο Telegram.

«Οι πρόεδροι δεν μπορούν να συναντώνται για χάρη της συνάντησης, δεν μπορούν απλώς να χάνουν τον χρόνο τους, και είναι ανοικτοί σχετικά με αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που έδωσαν εντολή στον (Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι) Λαβρόφ και τον (υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο) Ρούμπιο να προετοιμάσουν τη διαδικασία αυτή. Η διαδικασία είναι περίπλοκη», είπε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης στο Κρεμλίνο Πάβελ Ζαρούμπιν.

Ο Πεσκόφ σχολίασε επίσης τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς, Lukoil και Rosneft, αποκαλώντας τες «εχθρικό βήμα», αλλά είπε πως η Ρωσία επιδιώκει να οικοδομήσει φιλικές σχέσεις με όλες τις χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ.

«Παρά τις ποικίλες διαφοροποιήσεις που εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσανατολισμένοι προς τα συμφέροντά μας. Τα συμφέροντά μας είναι να οικοδομήσουμε καλές σχέσεις με όλες τις χώρες, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Πεσκόφ στον Ζαρούμπιν.

«Βέβαια, οι ενέργειες που ελήφθησαν αυτήν την [την περασμένη[ εβδομάδα ήταν ένα εχθρικό βήμα. Έβλαψαν πράγματι τις προοπτικές να επαναφέρουμε τις σχέσεις μας. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις προσδοκίες αυτές. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό που είναι καλό για εμάς», είπε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας είπε επίσης ότι η Ρωσία θα ασκήσει δίωξη σε όποιον βρεθεί να εμπλέκεται σε ενδεχόμενη κατάσχεση ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Κρεμλίνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή άλλα δύο αδέλφια – Στους οκτώ οι προσωρινά κρατούμενοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Βορίδης μετά την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς, δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Το PKK ανακοίνωσε πως αποσύρει τις δυνάμεις του από την Τουρκία στο βόρειο Ιράκ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μ. Χαρακόπουλος στον καθαγιασμό εικόνων του καθεδρικού ναού Βουκουρεστίου: Η Ορθοδοξία ακτινοβολεί στη Ρουμανία

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Μιχάλης Ρέππας: Δεν θέλω να βλέπω τις Τρεις Χάριτες, στεναχωριέμαι που έχω γεράσει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 λεπτά πριν

“Ματωμένο” κρητικό γλέντι στα Χανιά: Τον πυροβόλησε στο στήθος και τράπηκε σε φυγή – Γνωρίζονταν θύμα και δράστης