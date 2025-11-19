Κρεμλίνο: Δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο σε ό,τι αφορά ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται αλλά ότι δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις για να ανακοινωθούν σε σχέση με ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα έβαζε τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.
Έπειτα από πολλά δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέταξαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο προτείνει στο Κίεβο να παραχωρήσει ορισμένα εδάφη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο να ανακοινωθεί από τότε που διεξήχθη η σύνοδος κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι επαφές με τους Αμερικανούς συνεχίζονται αλλά ότι δεν έχουν γίνει ακόμη αρκετά για να διεξαχθεί μια ακόμη σύνοδος κορυφής.
