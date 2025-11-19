MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κρεμλίνο: Δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο σε ό,τι αφορά ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

|
THESTIVAL TEAM

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται αλλά ότι δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις για να ανακοινωθούν σε σχέση με ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα έβαζε τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Έπειτα από πολλά δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέταξαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο προτείνει στο Κίεβο να παραχωρήσει ορισμένα εδάφη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο να ανακοινωθεί από τότε που διεξήχθη η σύνοδος κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι επαφές με τους Αμερικανούς συνεχίζονται αλλά ότι δεν έχουν γίνει ακόμη αρκετά για να διεξαχθεί μια ακόμη σύνοδος κορυφής.

Κρεμλίνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Αστυνομίας που είχε πει στην Κυριακή Γρίβα πως “το περιπολικό δεν είναι ταξί”

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Γρίπη: Από τον Σεπτέμβριο φέτος τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα – Σε κίνδυνο ασθενείς με ΧΑΠ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Πλεύση Ελευθερίας: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Διαμαντής Καραναστάσης – “Η ανοχή μου στη βρωμιά έχει όρια”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Δεν έχω καμία αρμοδιότητα ούτε για ελέγχους ζώων ούτε για επιδοτήσεις”, είπε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Σουηδία: 18χρονος ομολόγησε ότι προετοίμαζε επίθεση σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: Να σπάσουμε τη σιωπή απέναντι στη βία, τα θύματα να καταγγέλλουν την κακοποίηση