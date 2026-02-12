Κραν Μοντανά: Συγγενείς θυμάτων λίντσαραν τους ιδιοκτήτες του μπαρ – “Σκοτώσατε τον γιο μου, θα το πληρώσετε” – Δείτε βίντεο

Οργισμένοι συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας επιτέθηκαν το πρωί της Πέμπτης (12/02) στους ιδιοκτήτες του μπαρ, κατηγορώντας τους ανοιχτά για τον θάνατο των παιδιών τους και ζητώντας δικαιοσύνη.

Όλα έγιναν έξω από το γραφείο του εισαγγελέα στη Σιόν, όπου το ζευγάρι είχε κληθεί για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα ανάκρισης.

Δεκάδες συγγενείς, φορώντας μπλούζες με φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων που χάθηκαν στην τραγωδία το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στην είσοδο του κτιρίου.

Όταν οι Ζακ και Τζέσικα Μορέτι εμφανίστηκαν συνοδευόμενοι μόνο από έναν αστυνομικό και τον δικηγόρο τους, το πλήθος ξέσπασε. Συγγενείς θυμάτων, τους περικύκλωσαν, τους έσπρωξαν στον τοίχο και άρχισαν να τους φωνάζουν.

«Ήταν πραγματικό λιντσάρισμα. Οι Μορέτι είχαν ελάχιστη προστασία όταν ξέσπασε η οργή των συγγενών. Όλοι όρμησαν πάνω τους, τους κόλλησαν στον τοίχο και δεν μπορούσαν να ξεφύγουν», περιέγραψε δημοσιογράφος που βρέθηκε στο σημείο.

Ανάμεσα στις κραυγές, ξεχώριζε η φωνή ενός πατέρα που, κλαίγοντας, φώναζε: «Σκοτώσατε τον γιο μου, σκοτώσατε 40 ανθρώπους, θα το πληρώσετε».

Η 40χρονη Τζέσικα Μορέτι προσπαθούσε να καλυφθεί πίσω από τον δικηγόρο της. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο αδελφός ενός από τα ανήλικα θύματα, του 17χρονου Τρίσταν, φέρεται να επιχείρησε να τη χτυπήσει, ζητώντας επίμονα να τον κοιτάξει στα μάτια.

Στο σημείο βρισκόταν και η μητέρα του Τρίσταν, η οποία δήλωσε στα τοπικά μέσα: «Δεν θα συγχωρήσουμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Ο πατέρας του άτυχου εφήβου μίλησε με σπασμένη φωνή: «Είμαι εδώ για τον Τρίσταν. Θέλω η Τζέσικα Μορέτι να καταλάβει πόσο βαθιά έχει πληγώσει πατέρες, μητέρες, αδέλφια. Εκείνη απομακρύνθηκε, έφυγε από το Constellation. Άλλοι, νέα παιδιά, βοήθησαν όσο μπορούσαν, κι εκείνη απλώς έφυγε».

Εικόνες με τα καμένα στο μπαρ λίγες ώρες μετά τη φονική πυρκαγιά

DOCUMENT BFMTV – Les images de l'intérieur du bar Le Constellation après l'incendie mortel de Crans-Montana pic.twitter.com/74840FugSv — BFM (@BFMTV) February 11, 2026

Δίπλα στους γονείς τους βρίσκονταν και τα μικρότερα αδέλφια του Τρίσταν, ο 14χρονος Τομπιάς και η 15χρονη Γιαέλ, που συμμετείχαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. «Θέλουμε η Τζέσικα Μορέτι να ζητήσει συγγνώμη», δήλωσαν. «Είμαι ο μικρός αδελφός του Τρίσταν και ήρθα για να της δείξω ότι κατέστρεψε οικογένειες. Να μας κοιτάξει στα μάτια».

Ο Τομπιάς πρόσθεσε: «Αυτό που συνέβη δεν είναι φυσιολογικό. Θέλουμε δικαιοσύνη. Η Μορέτι είναι αναμφίβολα ένοχη, όπως και ο δήμος του Κραν-Μοντάνα και το καντόνι του Βαλέ».

Ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι, ιδιοκτήτες του μπαρ που έγινε τάφος για 40 άτομα το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια.

Αν καταδικαστούν για ανθρωποκτονία, κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως 20 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι οι Μορέτι προσπάθησαν να ρίξουν την ευθύνη για την πολύνεκρη πυρκαγιά στη νεαρή σερβιτόρα, γνωστή πλέον ως το «κορίτσι με το κράνος», που βρέθηκε νεκρή μαζί με ακόμα 39 άτομα στο μπαρ στο Κραν Μοντανά. Υποστήριξαν ότι η κοπέλα ανέβηκε στους ώμους συναδέλφου της κρατώντας δύο μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα κεριά-βεγγαλικά, σε ένα «σόου» που -όπως υποστήριξαν- έκανε με δική της πρωτοβουλία.