Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά – Τα πρώτα 18 δευτερόλεπτα

Ένα νέο αδημοσίευτο βίντεο αποκαλύπτει τη στιγμή που ξεκίνησε η τραγωδία της Πρωτοχρονιάς στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης «Le Constellation» στο Κραν – Μοντανά, όπου έχασαν τη ζωή τους 41 άνθρωποι και 115 τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η σύντομη λήψη δείχνει τα πρώτα 18 δευτερόλεπτα και τη στιγμή που που μια επίδειξη πυροτεχνημάτων αγγίζει την ηχοαπορροφητική οροφή από αφρό, η οποία στη συνέχεια, λίγα λεπτά αργότερα, αρχίζει να πιάνει φωτιά.

Στο βίντεο φαίνεται η Cyanne, σερβιτόρα του καταστήματος, φορώντας κράνος, πάνω στους ώμους ενός συναδέλφου της, κρατώντας δύο μπουκάλια σαμπάνιας στα οποία είναι δεμένα τα κεριά.

Το ένα μπουκάλι αγγίζει την οροφή, πυροδοτώντας τη φωτιά, ενώ αρχικά κανείς δεν φαίνεται να παρατηρεί το συμβάν και η διασκέδαση συνεχίζεται με τη μουσική στη διά πασών. Η νεαρή εργαζόμενη θα παγιδευτεί λίγα λεπτά αργότερα και θα χάσει τη ζωή της στις φλόγες.

Το βίντεο έχει ενταχθεί στο φάκελο της έρευνας που διεξάγεται από την εισαγγελία της Σιόν για τη φωτιά.

Η μαρτυρία του αρχηγού των πυροσβεστών

Ο αρχηγός των πυροσβεστών του Κραν Μοντανά, David Vocat, δήλωσε σε πρόσφατη ανάκριση ότι δεν είχε γνώση ότι «ένα πυρίμαχο υλικό μπορεί με την πάροδο του χρόνου να μετατραπεί σε εξαιρετικά εύφλεκτο». Σε ερωτήσεις των ανακριτών σχετικά με την αντίσταση στη φωτιά των ηχοαπορροφητικών αφρών και τους κανονισμούς τοποθέτησής τους σε δημόσια κτίρια, ο Vocat απάντησε επανειλημμένα ότι δεν είχε σχετική γνώση, τονίζοντας ότι τέτοιες λεπτομέρειες δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες ενός διοικητή πυροσβεστικής.

Οι ανακριτές προσπάθησαν να εξακριβώσουν την κατηγοριοποίηση της αντοχής στη φωτιά των αφρών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και ελβετικά πρότυπα, με τον Vocat να αναφέρει μόνο την εμπειρία του σε πυράντοχες πόρτες και όχι σε υλικά ηχομόνωσης.

Το νέο βίντεο και οι καταθέσεις εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του χώρου και τη διαχείριση των πυροτεχνημάτων, ενισχύοντας την έρευνα για τις ευθύνες της τραγωδίας.

Πηγή: Newsbomb.gr