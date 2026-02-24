MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει ακριβώς τη στιγμή που ξεκινά η φωτιά στο μπαρ με τους 41 νεκρούς

|
THESTIVAL TEAM

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας από την πολύνεκρη τραγωδία στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου την Πρωτοχρονιά 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 115 τραυματίστηκαν.

Στο βίντεο διακρίνεται σερβιτόρα του μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, φορώντας κράνος, πάνω στους ώμους ενός ατόμου, να κρατάει δύο μπουκάλια σαμπάνιας στα οποία είναι τοποθετημένα τα βεγγαλικά.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η επαφή των σπινθήρων με το ηχομονωτικό υλικό της οροφής προκάλεσε την ανάφλεξη, την οποία κανείς δεν αντιλήφθηκε στα πρώτα κρίσιμα δευτερόλεπτα.

Η τραγωδία πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με τη νεαρή εργαζόμενη να παγιδεύεται και να αφήνει την τελευταία της πνοή μέσα στις φλόγες, την ώρα που προσπαθούσε να ικανοποιήσει την απαίτηση της ιδιοκτήτριας, Τζέσικα Μορέτι να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα».

Κραν Μοντανά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Scooby-Doo: Η Μακένα Γκρέις “κλείδωσε” τον ρόλο της Ντάφνι στη νέα σειρά του Netflix

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην τελική ευθεία η Εξεταστική – Εβδομάδα εξελίξεων στη Βουλή

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Αργύρης Αγγέλου: Στο reunion του “Παρά Πέντε” ήταν σαν να κοροϊδέψαμε λίγο τον χρόνο, σαν να μην πέρασε μια μέρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε με καραμπίνα μέσα στο σπίτι του στον Πλατανιά Χανίων

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ιράν-ΗΠΑ: Η Τεχεράνη προειδοποιεί πως θα θεωρήσει όποια περιορισμένα πλήγματα πράξη επιθετικότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο