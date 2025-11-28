MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κόστα Ρίκα και ΗΠΑ κατάσχεσαν 4 τόνους κοκαΐνης στον Ειρηνικό

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Η αστυνομία της Κόστα Ρίκα, με την υποστήριξη της αμερικανικής ακτοφυλακής, προχώρησε στην κατάσχεση τεσσάρων και πλέον τόνων κοκαΐνης κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης που χαρακτηρίστηκε χθες Πέμπτη «ιστορική» από τον κοσταρικανό υπουργό Ασφάλειας.

Συνελήφθησαν δυο υπήκοοι Κολομβίας.

Μεταξύ του 2022 και του 2024, η Κόστα Ρίκα προχώρησε σε κατασχέσεις συνολικά 81 τόνων ναρκωτικών και βρέθηκε αντιμέτωπη με τρομακτική αύξηση της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη διακίνηση παράνομων ουσιών.

Ως πρότινος η πιο ασφαλής χώρα της κεντρικής Αμερικής, η Κόστα Ρίκα, κατέγραψε το 2024 δείκτη ανθρωποκτονιών που ανήλθε σε 16,6 ανά 100.000 κατοίκους — διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η Ουάσιγκτον έχει προχωρήσει στην έκδοση σύστασης προς τους αμερικανούς πολίτες που ταξιδεύουν στη χώρα.

Τον Ιούνιο, η κοσταρικανή αστυνομία συνέλαβε πρώην δικαστή και πρώην υπουργό Ασφαλείας, τον Σέλσο Γαμπόα, που αντιμετωπίζει πλέον διαδικασία έκδοσης στις ΗΠΑ, όπου οι αρχές θέλουν να τον προσαγάγουν σε δίκη για διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κόστα Ρίκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν 11 αυτοκίνητα σε παράνομη κυκλοφορία παρά την ακινησία – 10.000 το πρόστιμο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Αντιπρόεδρος ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το deal με Μυστακίδη: Φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κεραμέως για συλλογικές συμβάσεις: Αυτή η συμφωνία δεν έχει κομματικό πρόσημο, έχει εθνικό πρόσημο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στη Μουδανιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Χαρακόπουλος: Ο κ. Τσίπρας ως “μετανοούσα Μαγδαληνή” διεκδικεί ρόλο νέου Μεσσία της αριστεράς

ΠΑΙΔΕΙΑ 17 ώρες πριν

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΙΠΑΕ και Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης