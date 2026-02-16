MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κομισιόν σε Ισραήλ: Πάρτε πίσω τα μέτρα για την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να αποσύρει τα νέα μέτρα για την έγγεια ιδιοκτησία που ενισχύουν τον έλεγχό του επί της Δυτικής Όχθης, κάνοντας λόγο για μια «νέα κλιμάκωση» στην περιοχή.

Η ισραηλινή απόφαση «συνιστά μια νέα κλιμάκωση (…). Υπενθυμίζουμε ότι η προσάρτηση (της Δυτικής Όχθης) είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Καλούμε το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφαση αυτή», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ανουάν Ελ Ανουνί.

Εξάλλου, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε σήμερα ότι η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ντουμπράβκα Σουίτσα θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα προκειμένου να παρακαθήσει σε μια συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης, όπως αυτό ιδρύθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την ιδιότητα του παρατηρητή.

«Η Επιτροπή της ΕΕ δεν γίνεται μέλος του συμβουλίου ειρήνης, συμμετέχουμε σε αυτήν τη συνάντηση ακριβώς λόγω της μακρόχρονης δέσμευσής μας για εφαρμογή της κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, καθώς και για να λάβουμε μέρος στις διεθνείς προσπάθειες για υποστήριξη της ανοικοδόμησης και της μεταπολεμικής ανάκαμψης στη Γάζα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γκιγιόμ Μερσιέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Στους συντρόφους μου ίσως έψαχνα τον δικό μου daddy, όπως και η Μέριλιν Μονρόε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 λεπτά πριν

Υπουργείο Πολιτισμού: Προχωρά σε νόμιμες ενέργειες για να αποκτήσει τα αρχεία με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Αγγελική Ηλιάδη: Όταν έμεινα έγκυος, δεν άκουσα καμία απολύτως φωνή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Κατέβηκαν από το eBay οι φωτογραφίες από τις εκτελέσεις κομμουνιστών στην Καισαριανή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 20 Φεβρουαρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Ημαθία: Έκλεισε ο δρόμος Νάουσα – Σέλι λόγω κατολίσθησης – Δείτε φωτογραφίες