Κομισιόν σε Ισραήλ: Πάρτε πίσω τα μέτρα για την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να αποσύρει τα νέα μέτρα για την έγγεια ιδιοκτησία που ενισχύουν τον έλεγχό του επί της Δυτικής Όχθης, κάνοντας λόγο για μια «νέα κλιμάκωση» στην περιοχή.

Η ισραηλινή απόφαση «συνιστά μια νέα κλιμάκωση (…). Υπενθυμίζουμε ότι η προσάρτηση (της Δυτικής Όχθης) είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Καλούμε το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφαση αυτή», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ανουάν Ελ Ανουνί.

Εξάλλου, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε σήμερα ότι η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ντουμπράβκα Σουίτσα θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα προκειμένου να παρακαθήσει σε μια συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης, όπως αυτό ιδρύθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την ιδιότητα του παρατηρητή.

«Η Επιτροπή της ΕΕ δεν γίνεται μέλος του συμβουλίου ειρήνης, συμμετέχουμε σε αυτήν τη συνάντηση ακριβώς λόγω της μακρόχρονης δέσμευσής μας για εφαρμογή της κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, καθώς και για να λάβουμε μέρος στις διεθνείς προσπάθειες για υποστήριξη της ανοικοδόμησης και της μεταπολεμικής ανάκαμψης στη Γάζα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γκιγιόμ Μερσιέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ