Κομισιόν για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ: Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε δήλωσή της, η Κομισιόν επισημαίνει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί -σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ-, τονίζοντας ότι «η συμφωνία είναι συμφωνία».

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «η ΕΕ αναμένει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους που ορίζονται στην κοινή δήλωση, όπως και η ΕΕ τηρεί τις δικές της δεσμεύσεις».

Τέλος, γνωστοποιείται ότι οι δύο πλευρές είχαν χθες επικοινωνία σε υψηλό επίπεδο, μεταξύ του Επιτρόπου Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς και του Εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ και του Υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουρντ Λούτνικ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κομισιόν

