Κολομβία: Τουλάχιστον 66 οι νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους – Συγκλονιστικές εικόνες

Μεγαλώνει ο απολογισμός των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος την Κολομβία όταν ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη.

Τουλάχιστον 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του στη νότια Κολομβία στρατιωτικό αεροσκάφος με 125 επιβαίνοντες, σύμφωνα νεότερο απολογισμό.

Η συντριβή του αεροσκάφους C-130 Hercules έγινε στις 10:00 (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), αμέσως μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο (νότια), στον νομό Πουτουμάγιο, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό, για ακόμη άγνωστο λόγο.

Σε βίντεο που μετέδωσε η κολομβιανή τηλεόραση διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη έκταση, μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Κατά τη στρατιωτική πηγή, στη συντριβή έχασαν τη ζωή τους 58 μέλη του στρατού ξηράς, έξι μέλη της πολεμικής αεροπορίας και δυο αστυνομικοί.

Ο πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, είχε ανακοινώσει πως στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι – 114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.

