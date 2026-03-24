Κολομβία: Τουλάχιστον 66 οι νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους – Συγκλονιστικές εικόνες

Μεγαλώνει ο απολογισμός των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος την Κολομβία όταν ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη.

Τουλάχιστον 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του στη νότια Κολομβία στρατιωτικό αεροσκάφος με 125 επιβαίνοντες, σύμφωνα νεότερο απολογισμό.

Η συντριβή του αεροσκάφους C-130 Hercules έγινε στις 10:00 (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), αμέσως μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο (νότια), στον νομό Πουτουμάγιο, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό, για ακόμη άγνωστο λόγο.

Σε βίντεο που μετέδωσε η κολομβιανή τηλεόραση διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη έκταση, μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από κατοικημένη περιοχή.

#BREAKING — A Colombian Air Force (Fuerza Aérea Colombiana) Hércules transport aircraft has crashed near Puerto Leguízamo in the Putumayo department, southern Colombia.

According to initial reports from Infobae and local sources:



• The plane was taking off from Puerto… pic.twitter.com/b1pfsEG6kd March 23, 2026

A Colombian military C-130 plane crashed during takeoff in the Amazon region near Peru.



About 110 soldiers were on board, but the number of casualties and cause are still unknown.

Κατά τη στρατιωτική πηγή, στη συντριβή έχασαν τη ζωή τους 58 μέλη του στρατού ξηράς, έξι μέλη της πολεμικής αεροπορίας και δυο αστυνομικοί.

🇨🇴 🔥✈️

ASCENDIÓ A 44 EL NÚMERO DE FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE DEL HÉRCULES EN PUERTO LEGUÍZAMO



La tragedia aérea que enluta a Colombia suma más víctimas mientras continúan las labores de rescate y atención médica en Putumayo.



⚠️¡SIGUE @ULTIMAHORAENX PARA MÁS NOTICIAS!… pic.twitter.com/9ohHlKUpKo — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 24, 2026

Equipos de rescate y personal del ejército llegaron a Puerto Leguízamo, Putumayo, después de que un avión tipo Hércules se accidentó, en la aeronave iban más de 100 uniformados, hasta el momento 20 militares han sido rescatados

🚨LO ULTIMO‼️ COLOMBIA Estremecedoras imágenes.



Accidente aéreo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea en Puerto Leguízamo, Putumayo. Información preliminar indica que iban al menos 110 soldados. Por ahora, es incierto el número de personas fallecidas.

Ο πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, είχε ανακοινώσει πως στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι – 114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.