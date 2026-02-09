MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Κολομβία: 13 νεκροί μετά από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα σε διάφορους τομείς της Κολομβίας εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων που την έπληξαν, γεγονός ασυνήθιστο αυτή την περίοδο της χρονιάς, σύμφωνα με απολογισμό που έγινε γνωστός χθες Κυριακή με ανακοινώσεις επίσημων πηγών.

Ψυχρό μέτωπο κινούμενο από το βόρειο τμήμα της αμερικανικής ηπείρου έφθασε στον τομέα της Κολομβίας στην Καραϊβική και αύξησε τις κατακρημνίσεις κατά 64% και πλέον τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον ιστορικό μέσο όρο στη χώρα, σύμφωνα με το κολομβιανό μετεωρολογικό ινστιτούτο (IDEAM), το οποίο επισήμανε πως το φαινόμενο εγγράφεται στο πλαίσιο «της κλιματικής κρίσης».

Οι αρχές ανέφεραν χθες ότι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δυο τραυματίστηκαν εξαιτίας κατολίσθησης την Παρασκευή στον δήμο Μαγιάμα, στον νομό Ναρίνιο (νοτιοδυτικά), καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμού και ροές λάσπης που κάλυψαν σπίτια.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έλαβαν τέλος μετά την κατολίσθηση (…) που δυστυχώς προκάλεσε επτά θανάτους, δυο τραυματισμούς, κατέστρεψε πέντε σπίτια και προκάλεσε ζημιές σε δομή υγείας», ανέφερε η αυτοδιοίκηση του νομού αυτού, που γειτονεύει με τον Ισημερινό.

Οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από την αυτοδιοίκηση εικονίζει πελώρια κατολίσθηση λάσπης, μηχανήματα έργου, σωστικά συνεργεία, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και κατοίκους.

«Έχουμε πολλές πληγείσες οικογένειες που αληθινά τα έχασαν όλα», ανέφερε ο Ραμίρο Βελάσκες, υπεύθυνος για καταφύγιο αυτοχθόνων στον δήμο Μαγιάμα, στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTVC.

Η κολομβιανή υπηρεσία αντιμετώπισης κινδύνων και καταστροφών (UNGRD) έκανε λόγο από την πλευρά της την Πέμπτη για τουλάχιστον έξι νεκρούς και χιλιάδες πληγέντες εξαιτίας του κύματος των ακραίων καιρικών φαινόμενων: τέσσερις νεκρούς στην κοιλάδα Κάουκα (ανατολικά) και άλλους δυο στη Μαγδαλένα (βόρεια). Άλλοι τρεις άνθρωποι αγνοούνταν στην Κόρδοβα (βόρεια), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

